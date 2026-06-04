La Giannis Immortality 5 reprend une décharge de Volt

La Giannis Immortality 5 n’aura pas attendu sa grande sœur pour voler de ses propres ailes. Alors que la Nike Giannis Freak 8 ne sortira pas avant le 1er août, la ligne signature alternative de Giannis Antetokounmpo est déjà sur le marché, avec déjà un troisième coloris disponible en France.

Après la précédente version « Black Volt », la paire reste dans le même thème avec ce vert fluo « Volt », visiblement apprécié de la superstar des Bucks. La tige moulée et composée de motifs circulaires ressort ici en noir et blanc. Sur ce coloris, ce sont les finitions, à savoir le « Swoosh » inversé présent sur l’empeigne, le logo du «Greek Freak» sur la languette et une partie de la semelle extérieure qui apparaissent en « Volt » pour contraster avec le reste.

Niveau technique, on peut rappeler que la semelle intermédiaire à double épaisseur offre suffisamment de confort au niveau du talon et de dynamisme sous l’avant du pied. La semelle extérieure est pour sa part composée d’un motif «Euro step» offrant adhérence et contrôle de référence.

La Giannis Immortality 5 « White Volt » est à retrouver au prix de 90 euros sur Basket4Ballers.