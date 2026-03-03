Une date de sortie officielle pour la Giannis Freak 8

Il régnait une grosse « hype » autour de la sortie de la Giannis Freak 8 ces dernières semaines du côté de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo avait officiellement dévoilé la paire lors d’une séance d’entraînement et n’a pas manqué de la porter cette nuit, à l’occasion de son grand retour à la compétition après 40 jours d’absence, pour affronter les Celtics.

Le premier coloris de sa huitième chaussure signature, dédicacé à ses deux filles, opte pour une tige offrant un dégradé de rose allant jusqu’au rose pâle sur la semelle. L’ensemble est assorti d’un « Swoosh » classique doré sur une empeigne aux motifs peau de serpent, et d’une languette noire et dorée.

Techniquement, tous les détails de la Giannis Freak 8 ne sont pas encore connus. On sait en revanche que la semelle intermédiaire sera équipée de la technologie « ReactX » au niveau du talon et de l’avant du pied.

Malheureusement, l’annonce officielle de Nike a un peu douché l’enthousiasme ambiant, puisqu’il faudra attendre le 1er août pour sa sortie mondiale. Petite consolation, la Giannis Freak 8 restera parmi les paires les plus abordables du marché, à 110 dollars.

(Via SneakerNews)