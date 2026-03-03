Giannis Antetokounmpo impuissant face aux impitoyables Celtics

Battus la veille après avoir encaissé un historique 27-0 sur le parquet des Bulls, les Bucks comptaient sur le grand retour de Giannis Antetokounmpo pour espérer lancer une nouvelle dynamique. Malheureusement pour Milwaukee, Boston n’était pas venu pour jouer les »sparring-partners« et a profité du manque d’automatisme de la formation de Doc Rivers dans sa nouvelle configuration pour dominer les débats et repartir avec une victoire sans appel. Porté par le trio Pritchard-White-Gonzalez, Boston a déroulé en distribuant 31 passes décisives pour 20 paniers à 3-points marqués. De quoi rapidement tuer le suspense…

Milwaukee avait pourtant bien commencé, avec un Ousmane Dieng en vue aux côtés du »Greek Freak« (15-14). Mais Boston a très vite pris la mesure de son adversaire en déployant son basket léché qui a fait craquer les Bucks dès la première accélération. Il y a eu un 16-5 pour finir le premier acte, avec les 3-points de Ron Harper Jr, Bayler Scheierman et la prière au buzzer de Sam Hauser (20-30).

Le 10-2 qui a suivi pour ouvrir le deuxième quart-temps a confirmé la tendance, plaçant déjà les locaux dans l’embarras (22-40), tandis que les 3-points, Payton Pritchard, Hugo Gonzalez et Derrick White par deux fois ont permis de maintenir Milwaukee à bonne distance (30-52). Le 10-3 passé par les locaux avant la pause n’a fait qu’illusion (43-57) puisque Boston a répondu par un 15-0 avec une nouvelle salve de 3-points ne laissant que peu de doute sur l’issue du match (50-74). Une fois encore, le bref retour des Bucks à -12 n’aura été qu’une illusion (65-77), tant les C’s ont vite repris le contrôle, cette fois pour filer vers la victoire.

Les quatre paniers à 3-points de Payton Pritchard en guise de réponse ont eu le mérite de porter l’écart à +31 afin de boucler un 25-6 net et sans bavure (71-102). Vainqueurs 108-81 en s’étant préservés en fin de match et sans Jaylen Brown, les Celtics ont encore impressionné…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un retour contrasté pour Giannis Antetokounmpo. Un peu rouillé (et sous restriction de minutes) pour son retour à la compétition après une quarantaine de jours d’absence, le leader des Bucks a fait de son mieux pour essayer de donner un nouvel élan à son équipe (19 points, 11 rebonds en 25 minutes). Mais il faudra un peu plus que ses dunks et ses drives percutants pour inverser la tendance, surtout face à une machine si bien huilée.

– Boston impressionne. Même sans Jaylen Brown, cette équipe n’est pas à prendre à la légère. Le basket parfaitement déroulé par les Celtics a contrasté avec les errements du collectif des Bucks, qui manque encore clairement de vécu dans sa nouvelle configuration, avec Cam Thomas et Ousmane Dieng. La formation de Joe Mazzulla ne s’est pas contentée de gagner, elle a survolé les débats avec une aisance impressionnante. Les deux équipes se retrouveront dans un mois pour la dernière confrontation de la saison régulière, toujours à Milwaukee. Les Bucks ont un mois pour se refaire !

– Ousmane Dieng confirme. Comme la veille à Chicago, le Français s’est montré, notamment en début de match avec 8 points dont deux paniers à 3-points et une passe décisive pour Giannis Antetokounmpo. La suite a été moins enthousiasmante (13 points, 2 passes décisives au final), mais clairement, Ousmane Dieng montre qu’il a les moyens de franchir un cap et d’apporter à cette équipe sur cette fin de saison.

– Hugo Gonzalez hyperactif. Dans tous les bons coups, l’Espagnol a bien débuter pour lancer son match et a poursuivi sur le même ton. Deux records en carrière pour couronner sa performance, à 18 points et 16 rebonds !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.