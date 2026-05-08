La Giannis Immortality 5 est d’attaque

Le flou règne autour de Giannis Antetokounmpo depuis la fin de saison, marquée par une non-participation en playoffs. Va-t-il rester à Milwaukee où il évolue depuis 2013 ou découvrir une autre franchise ? En attendant d’y voir plus clair sur les terrains, Nike lève pour sa part le voile au rayon sneakers en sortant le cinquième modèle de sa ligne signature alternative, la Giannis Immortality 5 !

Inspirée de la passion du « Greek Freak » pour les voitures de course, l’empeigne en noir et gris formée d’une zone moulée circulaire débordant sur la semelle est assortie d’une partie supérieure en mesh. Le « Swoosh » latéral inversé ressort en multicolore d’un côté et rouge « Crimson » de l’autre.

Enfin, le logo de Giannis Antetokounmpo apparaît en vert fluo sur la languette. À noter que la semelle extérieure est composée d’un motif «Euro step» offrant adhérence et contrôle de référence.

En attendant la sortie de la Giannis Freak 8, le 1er août, la Giannis Immortality 5 « Black Crimson » est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 90 euros.