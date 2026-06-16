Pau Gasol confirme l’intérêt du Barça pour la NBA Europe

Le FC Barcelone parmi les 16 équipes de la future NBA Europe ? Alors que la Grande Ligue doit annoncer à l’automne l’ensemble des formations participantes, Pau Gasol a confirmé son implication dans ce dossier.

« Le Barça est ouvert à la possibilité de la NBA en Europe. Le Barça a clairement indiqué qu’il souhaitait faire partie de la meilleure ligue européenne, mais en même temps, il doit aussi comprendre, peut-être mieux, le modèle, le projet, les conditions, et voir que certaines choses se mettent en place », nuance le Hall of Famer.

Plus d’un an avant la date de lancement visée (octobre 2027), ce projet de NBA Europe manquerait donc encore de clarté auprès de l’un des mastodontes du basket européen. Or, l’intérêt d’un club comme le Barça pourrait peser lourd et inciter d’autres grandes institutions du continent à regarder dans la même direction.

Pau Gasol, qui a remporté deux fois le championnat local avec le club (2001 et 2021), note aussi que, côté espagnol, les élections au sommet du Barça ont pu ralentir les choses.

À la mi-mars, les socios du club omnisports ont réélu Joan Laporta, qui retrouvera la présidence du club pour la quatrième fois, la deuxième consécutive. Le dirigeant avait déjà été président de 2003 à 2010.

Le Barça avait aussi besoin de clarté

Ces élections viennent rappeler que l’entité espagnole, comme nous l’expliquions en janvier, bénéficie d’un statut commercial à part, celui d’une organisation à but non lucratif. Le Barça appartient à ses adhérents, les socios, qui détiennent le pouvoir en élisant le président du club. Ce modèle est à l’opposé du modèle commercial que nécessiterait un passage vers la NBA Europe.

Pour y parvenir, le FC Barcelone devrait se transformer en SAD (pour Sociedad Anonima Deportiva, société sportive anonyme), ce à quoi le club a toujours refusé de se résoudre pour conserver son exception culturelle historique.

Malgré ces difficultés structurelles, l’institution dispose au moins d’un président stable pour piloter ces choix stratégiques. « Nous devions avoir de la clarté, ce qui est le cas à présent, et à compter du 1er juillet, Joan reprendra officiellement les rênes du club. Je suis très proche du club pour pouvoir gérer ce qui reviendrait à évaluer l’entrée dans le projet », poursuit Pau Gasol.

Ce dernier reste optimiste sur le développement de cette nouvelle ligue, alors que les grands clubs européens ont prolongé leur engagement auprès de l’Euroleague. « Au final, les clubs doivent aussi faire ce qu’ils pensent être le mieux. La sécurité, c’est de signer ces accords. Ces accords comportent des clauses de sortie (vers la NBA Europe donc ?) qui sont clairement identifiées », termine l’ancien intérieur des Lakers.