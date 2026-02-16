Pau Gasol très investi dans le développement de la NBA Europe

Les investisseurs ont encore quelques semaines pour se prononcer dans le cadre du développement de la NBA Europe, le projet européen de la Grande Ligue. En coulisses, Adam Silver peut compter sur deux appuis de poids : Tony Parker mais également Pau Gasol, qui confirme son implication dans les coulisses.

« Pour l’instant, mon rôle n’est pas encore défini. Je travaille simplement avec la NBA, avec la FIBA, et je discute avec les équipes pour voir quelle devrait être l’évolution de la croissance du basket en Europe. À partir de là, nous verrons quel rôle je finirai par jouer, que ce soit au niveau de la ligue ou avec une équipe. Il y a une opportunité de faire un pas en avant et d’aider notre sport à se développer en Europe », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo.

Prendra-t-il la tête du FC Barcelone, si jamais le club catalan décide de rejoindre la NBA Europe ? Ou fera-t-il plutôt partie des dirigeants de la ligue ? Dans tous les cas, il veut aider à remodeler le système européen.

« Nous devons construire cela à partir de zéro », a-t-il ainsi poursuivi. « Le basket est un sport d’importance mondiale, et je pense que nous avons la possibilité de l’améliorer en tant qu’expérience et spectacle, au-delà de la magie du jeu en lui-même. C’est exactement ce que nous sommes venus accomplir ici. »

Est-ce que ça se fera avec ou contre l’Euroleague ? Ça reste encore flou, tout comme l’aspect financier.

« Notre objectif ultime est de transformer le basket européen en un modèle durable, avec un réel potentiel de croissance plutôt qu’un sport déficitaire. Nous avons une occasion unique de construire de nouvelles relations et un modèle différent, qui offre une marge d’impact beaucoup plus importante que ce que nous avons vu jusqu’à présent. Nous devons changer notre approche, définir notre stratégie et établir une base stable dès le départ. »