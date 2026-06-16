Le Thunder ne veut pas entendre parler d’un départ de Chet Holmgren

Symbole de la défaite du Thunder en finale de conférence Ouest face aux Spurs, Chet Holmgren a été vivement critiqué à l’issue du Game 7, qu’il avait terminé avec seulement 4 points. L’intérieur d’Oklahoma City a souffert de la comparaison avec Victor Wembanyama, et d’une rivalité dont le Français semble se nourrir davantage que lui.

Il a ainsi reçu publiquement le soutien de son GM. « Il est un moteur de notre succès à bien des égards. Il a été sélectionné pour la première fois au All-Star Game, a terminé deuxième pour le trophée de meilleur défenseur de l’année et a été nommé dans la troisième All-NBA Team. C’est principalement grâce à ses efforts que nous avons sweepé nos adversaires pour atteindre la finale de la conférence Ouest », a rappelé Sam Presti.

Concernant l’avenir et un possible rebond après une telle déception, le dirigeant a ajouté que Chet Holmgren « n’a pas besoin que les gens le remettent en question ou que des commentaires sur Internet le poussent à s’améliorer. Il n’a pas besoin qu’on le pousse, il n’a pas besoin qu’on le remette en question. C’est juste sa façon d’être. Je ne suis donc pas vraiment inquiet pour lui ».

Le soutien du GM n’est pas fait que de mots, mais aussi d’actes, puisque The Ringer indique que plusieurs franchises ont passé des coups de fil pour se renseigner sur le champion NBA 2025. La réponse d’Oklahoma City a toujours été la même : Chet Holmgren n’est pas disponible.

La confiance règne donc pour l’instant, avec un intérieur qui devra non seulement rebondir pour effacer cette série ratée face aux Spurs (10.7 points et 7.1 rebonds de moyenne), mais également assumer son nouveau contrat. En effet, il va commencer à toucher son énorme prolongation signée en 2025 avec 41.5 millions de dollars pour l’exercice 2026/27. Les attentes seront donc encore plus importantes… et les possibles critiques encore plus fortes.

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 69 28:57 55.7 36.2 79.2 1.9 7.0 8.9 1.7 2.3 0.6 1.6 1.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.