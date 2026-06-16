Jusqu’à 8 000 commandes par minute pour les produits dérivés des Knicks !

Il aura fallu patienter plus d’un demi-siècle pour voir les Knicks soulever à nouveau le trophée Larry O’Brien. Une attente interminable qui se traduit par une ruée sur les produits dérivés : maillots, T-shirts, casquettes…

Selon Fanatics, le géant américain du merchandising sportif, les produits célébrant le titre NBA des Knicks se sont vendus à un rythme jamais observé auparavant. New York a ainsi battu le précédent record détenu par les Eagles de Philadelphie après leur victoire au Super Bowl en 2025, devenant la franchise championne ayant généré le plus de ventes de produits dérivés dans les 24 heures suivant son sacre.

Mieux que les Lakers en 2020

Sans donner de chiffres précis sur le volume ou le chiffre d’affaires, Fanatics indique également que les Knicks sont déjà bien placés pour devenir l’équipe championne la plus lucrative de l’histoire de l’entreprise en matière de « merchandising ». Le record appartient actuellement aux Cubs de Chicago, après leur titre en MLB en 2016, qui avait mis fin à une malédiction vieille de 108 ans.

Autre indicateur révélateur : les ventes des produits liés au sacre new-yorkais ont déjà plus que doublé celles réalisées par les Lakers de LeBron James après leur titre remporté dans la bulle d’Orlando en 2020.

En prévision d’un sacre des Knicks, Fanatics avait préparé plus de 300 références différentes aux couleurs des nouveaux champions NBA. Immédiatement après le buzzer final, l’entreprise a enregistré plus de 8 000 commandes par minute, là encore un sommet historique, qui efface les 5 500 commandes par minute après le titre des Eagles.

Une carte éditée en un seul exemplaire !

Sans surprise, les t-shirts et casquettes de champions figurent parmi les meilleures ventes. Le célèbre « Locker Room T-Shirt », porté par les joueurs lors de la cérémonie de remise du trophée, fait notamment partie des articles les plus recherchés.

Comme souvent après les grandes finales du sport américain, certains produits visent également les collectionneurs les plus passionnés.

La marque de cartes Topps a ainsi sauté sur l’occasion avec plusieurs cartes commémoratives. L’une d’elles, signée par les cinq titulaires — Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges et Josh Hart — sera produite en un seul exemplaire et glissée au hasard dans l’une des commandes du coffret spécial champion NBA.