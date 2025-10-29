À Paris, Topps dévoile ses nouvelles cartes NBA

Depuis 2009, la licence officielle de la NBA échappait à Topps. Cet été, la marque américaine a totuefois récupéré l'exclusivité sur la production des cartes à collectionner autour des joueurs de la Grande Ligue, et elle est forcément attendue au tournant.

C'est en tout cas ce que nous a expliqué Arda, l'un des collectionneurs français les plus populaires, présent au NBA Store, vendredi dernier, pour le lancement de l'édition 2025/26. « On attend Topps au tournant, dans le sens où on a envie que les designs soient bons, de voir ce qu'ils font avec les licences, si ça va être à la hauteur de nos attentes » nous explique-t-il.

Sans mauvais jeu de mots, Topps a déjà mis le paquet, avec l'ajout de patchs spéciaux et exclusifs. Une mécanique déjà vue au baseball, mais jamais encore dans l'univers de la NBA. Ces derniers, cousus sur les maillot des rookies, ou des lauréats des trophées de MVP, Défenseur et Rookie de l'Année 2024/25, sont ensuite découpés et incrustés dans des cartes plus rares que jamais. De quoi booster encore davantage l'intérêt des consommateurs.

Une ouverture à un marché plus large

Si le marché des cartes NBA est en pleine explosion ces dernières années, avec des records hallucinants pour des cartes collector, il lui restait un point faible : sa distribution en dehors des États-Unis. Jusqu'à cette année, il était compliqué de trouver des points de vente où acheter des cartes NBA en France. Une tendance qui devrait s'inverser avec le retour de Topps, toujours d'après Arda.

« Ce qui est très cool pour le public français et européen, c'est que normalement l'accessibilité aux cartes sera plus facile. Là, on le voit, il y en a au NBA Store. Avant, c'était quand même difficile de trouver un magasin qui revendait des cartes en physique. Donc au niveau de l'accessibilité pour les gens en Europe et en France, ça va être vraiment bien. »

Effectivement, la nouvelle collection est actuellement disponible au NBA Store de Paris, dans le Ve arrondissement, au prix de 25 euros la boîte, soit, quasiment deux fois moins cher qu'en ligne.

Désireux de séduire le public français, les fabricants ont décidé, en plus de leur tête d'affiche Cooper Flagg, de mettre en avant Victor Wembanyama. Un phénomène que même les collectionneurs les plus aguerris, comme Grégory Gabillet, notre confrère de 5 majeur et membre de l'association CardsAddict, n'avaient pas vu venir.

« C'est génial. Quand on est français, c'est une fierté déjà de voir un joueur comme Victor, tête d'affiche de Topps. Comme c'est une fierté de voir 19 Français qui prennent le départ de la saison et qui vont être disponibles dans les paquets de cartes à ouvrir. C'est top. Franchement, quand je m'y suis mis [en 1990], jamais je n'aurais pu imaginer ça. »

Propos recueillis par Nicolas Bulach

Photos : Dean Alexander