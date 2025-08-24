Record absolu pour une carte signée par Kobe et Jordan : 11 millions d’euros !

Une carte de collection signée par Michael Jordan et Kobe Bryant s’est vendue 12,93 millions de dollars samedi soir, soit 11 millions d'euros. C'est le nouveau record de la carte sportive la plus chère jamais vendue.

Cette carte 2007/08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant, numérotée 1-sur-1, a fait mieux que la carte Topps Mickey Mantle de 1952, qui s’était vendue 12,6 millions de dollars fin août 2022. La carte Jordan/Bryant a été vendue par Heritage Auctions et l’identité de l’acheteur n’a pas été révélée.

Vendue le jour de l'anniversaire de Kobe Bryant, cette carte Jordan/Bryant devient ainsi le deuxième objet sportif de collection le plus cher de l’histoire, derrière le maillot porté par Babe Ruth lors de son “home run” des World Series de 1932, vendu 24,12 millions de dollars il y a presque un an jour pour jour.

Une carte unique, et qui le restera

Chris Ivy, directeur des ventes sportives chez Heritage, se souvient de la sortie de la collection Exquisite par Upper Deck, qui vendait 500 dollars une boîte de cinq cartes lors de la saison 2003/04. C'est dans cette collection qu'on trouvait déjà une carte rookie de LeBron James vendue 5,2 millions de dollars, ancien record de la carte de basket la plus chère jusqu’à samedi.

« [À l’époque] beaucoup se moquaient, mais cela a touché un public qui ne voulait pas de gadgets : ils voulaient simplement le meilleur du meilleur », explique ce spécialiste. « Ils ajoutaient des patchs, des signatures, les Logoman — c’était l’une des premières fois que des logos de maillots étaient utilisés de cette manière. »

Au fil des années, les séries National Treasures et Flawless de Panini, vendues aujourd’hui plus de 3 000 euros la boîte, sont devenues la référence.

« Mais Exquisite a été la première, Exquisite a ouvert la voie », assure Ivy. « Pour les collectionneurs modernes, c’est le sommet, et c’est la seule fois où l’on retrouve des Logoman signés par Jordan et Kobe. Il est impossible d’en créer une autre. Les collectionneurs de basket moderne l’ont toujours considérée comme un Graal. »