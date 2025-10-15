Fanatics lance de nouveaux patchs pour booster le marché des cartes NBA

L’idée a déjà fait ses preuves en MLB et en MLS, et elle s’apprête désormais à faire son entrée en NBA. De quoi parle-t-on ? Des patchs cousus sur les premiers maillots des rookies, que la société Fanatics/Topps va ensuite retirer pour les intégrer à des cartes de collection autographiées.

Ces cartes associeront ainsi un fragment du premier maillot NBA d’un joueur à sa signature, créant des objets de grande valeur. Des patchs dorés seront également prévus pour les stars récompensées la saison passée : Shai Gilgeous-Alexander (MVP), Stephon Castle (Rookie de l’année) et Evan Mobley (Défenseur de l’année).

« Imaginez avoir les patchs rookies de LeBron [James], [Michael] Jordan ou [Steph] Curry, et ce que cela représenterait ? », s’enthousiasme Michael Mahan, PDG de Fanatics Collectibles, dans une interview accordée à ESPN. « Désormais, la prochaine superstar aura son patch rookie, pour créer la carte ultime. »

Avec ce nouveau procédé, Fanatics et Topps espèrent alimenter encore davantage le marché florissant des cartes et souvenirs sportifs, qui ne cesse de prendre de la valeur année après année.