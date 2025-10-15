Pariez en ligne avec Unibet
Fanatics lance de nouveaux patchs pour booster le marché des cartes NBA

Publié le 15/10/2025 à 16:02

Déjà testée avec succès en MLB et en MLS, l’idée débarque en NBA : Fanatics/Topps va utiliser des patchs pour rendre les cartes de collection encore plus exclusives et précieuses.

Des patchs en NBAL’idée a déjà fait ses preuves en MLB et en MLS, et elle s’apprête désormais à faire son entrée en NBA. De quoi parle-t-on ? Des patchs cousus sur les premiers maillots des rookies, que la société Fanatics/Topps va ensuite retirer pour les intégrer à des cartes de collection autographiées.

Ces cartes associeront ainsi un fragment du premier maillot NBA d’un joueur à sa signature, créant des objets de grande valeur. Des patchs dorés seront également prévus pour les stars récompensées la saison passée : Shai Gilgeous-Alexander (MVP), Stephon Castle (Rookie de l’année) et Evan Mobley (Défenseur de l’année).

« Imaginez avoir les patchs rookies de LeBron [James], [Michael] Jordan ou [Steph] Curry, et ce que cela représenterait ? », s’enthousiasme Michael Mahan, PDG de Fanatics Collectibles, dans une interview accordée à ESPN. « Désormais, la prochaine superstar aura son patch rookie, pour créer la carte ultime. »

Avec ce nouveau procédé, Fanatics et Topps espèrent alimenter encore davantage le marché florissant des cartes et souvenirs sportifs, qui ne cesse de prendre de la valeur année après année.

Par Dimitri Kucharczyk
