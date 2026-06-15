Mikal Bridges, le transfert qui valait bien tous les « picks »

En juin 2024, Mikal Bridges traverse le Brooklyn Bridge et quitte les Nets pour rejoindre les Knicks, en échange de six choix de Draft, dont quatre « picks » non protégés du premier tour. Au moment du transfert, les fans new-yorkais étaient nombreux à grincer des dents face à une contrepartie que beaucoup jugeaient trop importante.

Sauf que cette opération de Leon Rose a finalement porté ses fruits puisque les Knicks sont devenus champions NBA. Un titre glané au terme d’un « run » de playoffs historique où Mikal Bridges a joué son rôle. Si l’ailier a été à la peine lors des premiers matchs face aux Hawks, avec en point d’orgue son Game 3 à 0 point, il a petit à petit trouvé son rythme. L’ancien des Nets conclut cette campagne avec 13.5 points de moyenne à 56 % de réussite au tir.

« Lorsque j’étais dans le dur, les fans étaient sur mon dos, mais je veux toujours m’améliorer », souligne Mikal Bridges. « Ils n’ont cessé de me pousser et s’ils croient fermement que je peux m’améliorer, moi j’y pense déjà. »

Les « picks » envoyés aux Nets n’ont plus d’importance

Les supporters new-yorkais ont compris que Mikal Bridges était un joueur qui pouvait connaître des périodes de creux, mais qu’il restait précieux dans les moments importants. En le récupérant des Nets, les Knicks ont acquis un joueur infatigable, expérimenté, capable de défendre, de courir et de ne jamais sortir de son rôle.

« Je sais que certains fans peuvent être un peu plus fous que d’autres, mais ceux qui s’intéressent vraiment à moi et qui veulent vraiment que je sois meilleur, n’arrêtez pas maintenant. Continuez de me pousser », demande Mikal Bridges. « Je sais que parfois, je vais avoir des difficultés, mais je vais continuer de travailler. Si les fans veulent continuer à me lancer des piques, je suis coriace donc je vais m’en sortir. »

Si les fans des Knicks ont souvent critiqué Mikal Bridges, ils ont aussi salué l’ailier après le sacre new-yorkais. Présents en nombre au Frost Bank Center de San Antonio lors du Game 5, ils ont lancé des chants « F**k them picks », en référence aux nombreux choix de Draft partis à Brooklyn pour s’attacher les services de l’ailier.

Une phrase répétée par Ariel Hukporti en conférence de presse après le sacre. « À propos de ces choix, nous l’avons fait sortir de Brooklyn et regardez-le maintenant, c’est un champion ! », s’est réjoui l’intérieur. « Tout le monde a douté de toi. Et que ces picks aillent se faire voir. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29:29 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 27:58 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32:37 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34:48 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 BKN 27 34:11 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2022-23 PHO 56 36:26 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2023-24 BKN 82 34:48 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NY 82 37:01 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NY 82 32:50 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.