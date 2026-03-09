Zéro pointé et de multiples fautes : l’affreuse soirée de Mikal Bridges

Modèle de régularité et de durabilité, Mikal Bridges est une illustration presque parfaite de l’expression « never too high, never too low » (ni trop haut, ni trop bas). Avec l’ailier des Knicks, c’est rarement, hormis lors de son passage à Brooklyn, dans le registre du carton individuel comme dans celui des franches déceptions.

Il fallait bien une exception à la règle, et elle est tombée ce dimanche. Sur le parquet des Lakers, il a été transparent de A à Z, terminant avec une bulle : zéro point inscrit en 28 minutes de jeu. Et il ne s’est pas franchement rattrapé sur le reste de sa prestation, qui n’a pas aidé une équipe de New York copieusement dominée à la Crypto.com Arena.

Il a suffi de 16 petites secondes de jeu pour se faire une idée de la soirée vécue par Mikal Bridges. Dès la première possession de la rencontre, son aide défensive dans la raquette pour barrer la route à la pénétration de Luka Doncic laisse Austin Reaves seul dans le corner à 3-points. En retard, le New-Yorkais commet la faute sur les appuis de l’arrière des Lakers, qui signe un 2/3 aux lancers-francs. Rapidement remplacé par Landry Shamet, Mikal Bridges est revenu dans le deuxième quart-temps… pour mieux le conclure avec trois fautes, la sensation d’être complètement à côté de ses pompes, et le plus mauvais ratio +/- des siens (-11).

Quatre fautes trop rapides

« Ne pas être sur le parquet, c’est ce qui a le plus compté », a réagi le joueur des Knicks, également sanctionné après une grosse minute dans le troisième quart-temps et laissé sur le banc pendant tout le reste de la période. « Être en difficulté avec les fautes m’empêche d’être là pour essayer d’aider l’équipe à gagner. Je dois être meilleur, surtout en démarrant le match par une faute à 3-points sur un shooteur. »

« Nous avons été souvent battus sur le dribble », a déploré Mike Brown. « Nous avons été battus vers le cœur du jeu. Et être lents dans ce domaine nous a amenés à défendre dans l’urgence et à les envoyer sur la ligne des lancers. Quand nous avons défendu uniquement en pensant au porteur de balle, nous avons essayé de le compenser en étant trop loin des shooteurs. »

Les Lakers en ont bien profité, avec 30 lancers-francs tentés, dont 17 pour le seul tandem Luka Doncic – Austin Reaves. Et un avantage de six points dans ce secteur. Mikal Bridges n’y a pas été étranger, et il n’a pas été le seul fautif, alors que Josh Hart a lui aussi écopé de trois fautes en première période.

Réaction attendue dès ce soir

Josh Hart a toutefois pu contribuer avec 8 points et 6 rebonds en 23 minutes. Mikal Bridges, lui, est resté capot à 0/6 au tir, dont 0/4 derrière l’arc, avec en plus plusieurs positions « faciles » manquées. Zéro point, une première pour lui cette saison, et une première depuis l’ultime match de la dernière saison régulière, quand il avait disputé six petites secondes avant de sortir pour compiler un 82e match et engranger un bonus salarial.

Cette sortie sera à oublier, et vite, pour les Knicks, décidément bien peu à l’aise face aux équipes à la lutte pour les playoffs, avec un bilan de 21 victoires pour 19 défaites seulement contre celles au-dessus des 50% de victoires. Cela tombe bien, New York remet le couvert dès ce lundi soir contre les Clippers.

« Il faut simplement rebondir », a résumé Mikal Bridges. « Nous en avons l’opportunité demain lors d’un back-to-back. Nous n’avons pas joué comme nous le voulions, mais nous avons une nouvelle chance lundi. C’est le jeu de la vie : vous prenez un coup et vous devez simplement y retourner. Qu’allez-vous faire, alors ? »

Pour les Knicks et Mikal Bridges, il vaudrait mieux que ça prenne la forme d’une réaction, sous peine de voir les Celtics creuser un peu plus l’écart à la deuxième place de l’Est, pendant que les Cavaliers se rapprochent.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29:29 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 27:58 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32:37 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34:48 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 BKN 27 34:11 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2022-23 PHO 56 36:26 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2023-24 BKN 82 34:48 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NY 82 37:01 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NY 65 33:48 49.5 38.1 82.7 1.0 3.0 4.1 4.0 2.1 1.4 1.1 0.8 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.