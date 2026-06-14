Mitchell Robinson, le rescapé des Knicks devenu champion NBA

« Je suis à peu près sûr que tous les joueurs de basket veulent ressentir ça, et nous, nous y sommes. » Depuis cette nuit et la quatrième victoire des Knicks, sur le parquet des Spurs, Mitchell Robinson appartient à la noble catégorie des champions NBA. Une consécration pour le pivot au bout d’un long parcours avec la franchise de Big Apple démarré en 2018.

« J’étais là quand on ne gagnait que 17 matchs, on en a gagné 60, et réussir enfin à aller jusqu’au bout en 2026 après tout ce chemin parcouru avec l’équipe et tout le reste, c’est tout simplement incroyable. C’est une sensation formidable », témoigne le joueur de 28 ans, qui avait été drafté à la 36e position cette année-là.

Élément le plus ancien de l’équipe, il avait donc connu cette saison 2018-19 cauchemar (17v-65d), avec le pire bilan de l’histoire des Knicks (à égalité avec 2014-15), en tant que rookie. Puis, quasiment toutes les saisons qui ont suivi, New York n’a cessé d’augmenter son quota de victoires, tout en améliorant ses parcours en playoffs.

« J’ai vu la recette se mettre en place pour enfin y arriver. Il y a eu beaucoup de grands joueurs qui sont passés par là », formule Mitchell Robinson qui, malgré les nombreuses rumeurs qui ont circulé autour de lui durant son mandat, est parvenu à rester en place.

Transformé en chasseur de… serpents en playoffs

Ce Game 5 a encore rappelé son utilité dans le jeu new-yorkais. Karl-Anthony Towns à nouveau limité par les fautes, le remplaçant a disposé de 20 minutes pour cumuler 10 rebonds, dont 6 offensifs. Avec le plus décisif de tous, à 26 secondes de la fin, après un raté au lancer-franc de Josh Hart. Rebond grâce auquel les Knicks allaient pouvoir prendre une 2e possession d’avance.

« Je fais confiance en mes gars, je sais qu’ils vont marquer, mais j’y vais quand même au cas où. Heureusement que je l’ai fait, parce que j’ai récupéré un gros rebond offensif à ce moment-là. Je l’ai attrapé, je l’ai ressorti et ils nous ont fait une nouvelle faute. Ça nous a donné l’opportunité de tirer deux lancers de plus. Je vais continuer à faire ça, encore et encore », promet Robinson.

Si sa présence sous les cercles doit tout à son abnégation, son apport final dans la raquette cache peut-être un secret plus mystique. Interrogé sur la parade à New York, le pivot, à qui on a demandé d’amener son pick-up customisé pour l’occasion, bifurque : « Vous savez ce qui est dingue ? Hier à l’hôtel, j’ai attrapé un serpent, encore une fois. J’en avais attrapé un au début des playoffs quand on a joué contre Atlanta, et on a gagné. J’en ai attrapé un hier soir, et on a gagné aujourd’hui. Je crois qu’il y a un truc avec les serpents. »

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NY 60 19:35 72.3 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.