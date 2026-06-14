En feu dans le money-time, Sophie Cunningham écœure Connecticut !

Même si la perspective de rallier la finale de la Commissioner’s Cup s’est envolée au profit du Liberty, Indiana continue d’avancer dans la bonne direction. Sur le parquet du Sun cette nuit, le Fever a pu compter sur le renfort de Sophie Cunningham dans le «money-time» pour épauler le duo Clark-Mitchell (25 et 19 points) et aller chercher un nouveau succès. C’est encore un coup dur pour Connecticut, qui avait pourtant haussé son niveau défensif après la pause, mais encaisse un nouveau revers à l’arrivée, le 13e en 15 matchs.

Indiana semblait maîtriser son sujet en première mi-temps, à l’image de Caitlin Clark et Kelsey Mitchell, dominatrices, contribuant notamment à un 13-0 avant la pause pour assurer 9 longueurs d’écart à la pause (38-47). Connecticut a réussi à s’ajuster, en profitant de l’adresse extérieure du trio Rivers-Lacan-Edwards mais aussi en haussant son niveau d’intensité en défense.

11 points en moins de deux minutes !

Après les deux contres de Brittney Griner puis l’apport de la paire Morrow-Ododa et le 3-points de Charlisse Leger-Walker pour ramener le Sun à -3 après trois quart-temps (60-63), c’est un super passage de Leïla Lacan qui a permis à son équipe d’y croire en prenant la tête. La meneuse française a scoré un lay-up, forcé une perte de balle sur remise en jeu, puis trouvé Nell Angloma et Aneesah Morrow pour faire passer le score à 65-64.

Indiana a repris ses esprits en s’appuyant sur deux flèches extérieures de Caitlin Clark, sur l’aile puis à deux mètres derrière l’arc face au cercle (65-72). Mais le bouquet final est venu de Sophie Cunningham, qui a scoré ses 11 points dans les deux dernières minutes du match ! L’arrière du Fever a d’abord planté deux paniers à 3-points avant d’aller finir près du cercle. Alors que le match était déjà plié, elle a bouclé son festival d’un dernier panier à 3-points pour écœurer le Sun une bonne fois pour toutes.

Victorieuses 85-75, les joueuses du Fever vont boucler leur Commissioner’s Cup avec la réception de Toronto mardi soir. Connecticut ne rejouera pas avant mercredi, à l’occasion de la réception de Washington.