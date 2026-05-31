Leïla Lacan redonne immédiatement le sourire au Sun

Il aura donc suffi d’un retour pour changer l’énergie du Connecticut Sun. Absente depuis le début de saison, puisque retenue par les playoffs du championnat de France, Leïla Lacan a réussi ses débuts 2026 en WNBA, et le Sun en a profité pour signer sa deuxième victoire de l’année face aux Los Angeles Sparks (84-81).

Dans une rencontre disputée à Hartford, où la franchise retrouvait la capitale du Connecticut pour la première fois depuis plus de vingt ans, la Française n’a pas eu besoin de temps d’adaptation. Titulaire, elle a inscrit les sept premiers points de son équipe, dont un panier après interception, pour immédiatement donner du rythme et de l’agressivité à un groupe jusque-là en grande difficulté.

Son impact s’est surtout senti dans l’intensité générale du Sun, qui a signé son meilleur match défensif de la saison avec 11 interceptions et 9 contres. Même limitée par les fautes, Leïla Lacan termine avec 12 points, 3 passes, 2 rebonds et 1 interception en 21 minutes.

Autour d’elle, Connecticut a pu compter sur l’activité d’Aneesah Morrow, encore en double-double avec 17 points et 14 rebonds. C’est déjà son septième double-double de la saison, et le quatrième de suite. Kennedy Burke a ajouté 14 points, tandis que Diamond Miller a elle aussi compilé 12 points.

Les Sparks, privées de Kelsey Plum, ont pourtant eu plusieurs occasions de renverser le match. Ariel Atkins et Rae Burrell ont inscrit 16 points chacune, et Los Angeles a encore recollé à deux longueurs dans la dernière minute, sur un tir primé de Burrell. Mais Dearica Hamby a manqué l’occasion d’égaliser près du cercle, avant qu’Olivia Nelson-Ododa ne sécurise le rebond puis les lancers.

Connecticut met ainsi fin à une série de trois défaites. Pour le Sun, ce succès ressemble surtout à une promesse : avec Leïla Lacan, l’équipe de Rachid Méziane paraît déjà plus cohérente et surtout beaucoup plus difficile à jouer.