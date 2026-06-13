Caleb Wilson, le phénomène athlétique qui adore Nikola Jokic

Shawn Kemp… Kevin Garnett… Chris Bosh… Giannis Antetokounmpo… Tels sont les joueurs cités lorsque les scouts et les experts cherchent à comparer Caleb Wilson (2m08, 19 ans). C’est dire si l’ailier-fort de North Carolina impressionne par ses qualités athlétiques. Malheureusement, un pouce cassé lors d’un dunk à l’entraînement l’a contraint à regarder la fin de saison en civil.

« Pour moi, dans dix ans, lorsqu’on refera la Draft de cette cuvée, on pourrait très bien se dire que Caleb Wilson aurait dû être le premier joueur sélectionné », estime carrément Jay Williams. « Je pense que son potentiel n’a aucune limite. C’est un joueur qui a montré qu’il pouvait créer avec le ballon, attaquer en dribble, et cette capacité à marquer de différentes façons est ce qui va le faire grimper dans cette Draft. Lorsque je l’ai vu pour la première fois cette année, je me disais que son plancher était Jermaine O’Neal et son plafond Kevin Garnett. Aujourd’hui, en le regardant jouer, j’ai plutôt l’impression que son plancher est Kevin Garnett et que son plafond se rapproche davantage de Giannis Antetokounmpo. »

Si Caleb Wilson a conscience des comparaisons avec d’anciens MVP, il préfère pourtant mettre en avant des aspects moins spectaculaires de son jeu. Lors du Draft Combine, lorsqu’on lui a demandé quelles qualités se transposeraient immédiatement au niveau supérieur, il n’a pas cité son explosivité ni sa défense. Sa première réponse ? La passe.

Un choix étonnant pour un joueur qui tournait à seulement 2,7 passes décisives de moyenne en première année universitaire. Mais l’intéressé a expliqué l’origine de cette facette de son jeu.

« J’adore Nikola Jokic, c’est mon joueur préféré. Même avant qu’il ne soit MVP. J’aimais sa manière de jouer. Croyez-le ou non, je n’étais pas vraiment athlétique quand j’étais plus jeune. Le voir organiser le jeu dans le demi-terrain sans être un phénomène physique, c’était fascinant pour moi. »

Les critiques sur son tir l’amusent

Avec les Tar Heels, Caleb Wilson a affiché des moyennes impressionnantes : 19,8 points à 57,8% aux tirs, 9,4 rebonds, 1,5 interception et 1,4 contre par rencontre. Ses statistiques défensives renforcent son dossier parmi les meilleurs prospects de la cuvée 2026. Face à des joueurs comme A.J. Dybantsa, Darryn Peterson ou Cameron Boozer, ilon apparaît moins abouti offensivement, mais son impact des deux côtés du terrain reste considérable.

Et selon lui, son potentiel offensif est encore largement sous-estimé. Son tir extérieur, notamment, fait débat avec un très discret 26% à 3-points pour une tentative par match.

« Les gens pensent que je ne sais pas vraiment shooter, ce qui me fait plutôt sourire. Je travaille énormément cet aspect de mon jeu. Je n’ai pas eu les meilleures statistiques cette année, mais la situation à l’université était particulière. Ce n’était tout simplement pas ce qu’on me demandait de faire. Je faisais ce qu’il fallait pour aider l’équipe à gagner. Ceux qui disent que je ne peux pas tirer verront avec le temps. »

À l’approche de la Draft du 23 juin, Caleb Wilson assure ne pas être obsédé par sa position de sélection. Son objectif est avant tout de rejoindre une équipe capable d’exploiter ses qualités, et lorsqu’on lui demande quel serait son rôle idéal en NBA, sa réponse est immédiate : remonter le ballon lui-même après un rebond défensif.

Une capacité qu’il a déjà démontrée à North Carolina grâce à un dribble étonnamment fluide pour un joueur de sa taille, et il serait parfait aux Grizzlies, aux Bulls ou encore aux Clippers.