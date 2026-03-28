Annoncé dans le Top 5, Caleb Wilson se présente à la Draft NBA

Quelques jours après Karim Lopez, c’est désormais au tour de Caleb Wilson d’annoncer son inscription à la Draft 2026. C’est sur Instagram qu’il l’a fait savoir et il n’aura donc passé qu’un an à North Carolina.

Annoncé un peu partout dans le Top 5 de la prochaine cuvée, l’intérieur de 19 ans n’aura pas connu la meilleure année « freshman », ratant notamment les neuf derniers matchs de UNC, dont celui de l’élimination contre VCU en March Madness, à cause d’une fracture de la main gauche suivie par une fracture du pouce droit.

Statistiquement, Caleb Wilson aura en tout cas répondu présent avant ses deux blessures, avec ses 19.8 points, 9.4 rebonds, 2.7 passes, 1.5 interception et 1.4 contre de moyenne (à 58% d’adresse) lors de sa saison universitaire.

Souvent comparé à Chris Bosh, le jeune ailier-fort quitte donc North Carolina quelques jours après le licenciement d’Hubert Davis, son coach chez les Tar Heels (potentiellement remplacé par Billy Donovan ?).