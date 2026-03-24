Draft 2026 : Karim Lopez en route vers l’histoire

En pleine March Madness, on apprend l’inscription à la Draft 2026 de Karim Lopez, qui l’a annoncé à ESPN après avoir passé les deux dernières saisons chez les New Zealand Breakers, dans le championnat australien.

« Depuis petit, ça a toujours été mon rêve et mon objectif de jouer en NBA », a livré l’international mexicain, aperçu notamment au TQO 2024 avec son pays. « Je devais probablement avoir cinq ans que je faisais déjà des dessins de moi en train de jouer en NBA. Donc c’est assez spécial de me retrouver dans cette position aujourd’hui. »

Bientôt âgé de 19 ans, Karim Lopez est attendu entre la 10e et la 15e place d’après les projections de plusieurs sites spécialisés, dont ESPN, même s’il y en a certains qui l’annoncent aussi entre la 20e et la 25e. Sa polyvalence et son physique séduisent déjà les observateurs, malgré un shoot encore en construction.

Bientôt un septième Mexicain en NBA

En maintenant son inscription, il deviendra sans doute le premier joueur né au Mexique à être drafté au premier tour ! En effet, Jaime Jaquez Jr. et Juan Toscano-Anderson sont nés aux États-Unis, alors que Jorge Gutierrez, Gustavo Ayon et Horacio Llamas n’ont pas été draftés. Quant à Eduardo Najera, il avait de son côté été choisi au second tour (38e position) en 2000.

« L’un de mes objectifs, c’est de toucher les jeunes au Mexique. D’essayer de faire grandir ce sport et d’inspirer les athlètes, et les gens en général, à suivre leurs rêves. De montrer aux gens que l’endroit d’où l’on vient n’a pas d’importance », a ajouté l’ailier, parti en Espagne à 14 ans pour accélérer son développement. Lançant ensuite sa carrière professionnelle à Badalone, en 2024.

Cette saison, Karim Lopez a tourné à 11.9 points, 6.1 rebonds, 2 passes et 1.2 interception de moyenne (à 33% à 3-points) avec les New Zealand Breakers. Remportant au passage une coupe nationale en février, dans la peau d’un titulaire, avec l’ancienne équipe d’Ousmane Dieng, Rayan Rupert et Hugo Besson.

« La NBL m’a permis d’en apprendre beaucoup ces deux dernières années. C’est un chapitre très important de ma vie », a-t-il expliqué. « Je pense qu’une fois rétabli complètement de ma blessure, [la saison] est allée dans la bonne direction. J’aurais bien sûr aimé jouer les playoffs, mais c’était énorme de remporter l’Ignite Cup. Donc je suis vraiment content de toute l’expérience accumulée, de toute ma préparation. »

Crédit photo : FIBA.com