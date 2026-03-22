March Madness | Il ne reste déjà plus que quatre « brackets » parfaits !

Des dizaines de millions d’Américains (et des fans à travers le monde) remplissent chaque année leur « bracket » pour la March Madness, en tentant d’imaginer le résultat de tous les matchs jusqu’à la finale.

Mais, comme souvent, les premières surprises ont rapidement torpillé l’immense majorité des prévisions. À l’heure où le deuxième tour n’est pas encore achevé, il ne reste plus que quatre « brackets » parfaits : deux sur ESPN et deux sur le site de la NCAA. On ignore combien de participants avaient validé leur tableau sur la plateforme officielle de la ligue universitaire, mais ils étaient plus de 26 millions à l’avoir fait sur ESPN. Autrement dit, 99,9999923164 % des brackets y sont déjà tombés à l’eau.

La victoire de Texas face à Gonzaga a notamment coûté très cher aux pronostiqueurs. Et Kalshi, qui promettait carrément un milliard de dollars à quiconque réussirait à prédire un « bracket » parfait, peut dormir tranquille.

Il faut dire que la probabilité d’y parvenir est particulièrement infime. En remplissant son tableau au hasard, elle est de 1 sur 9,22 quintillions, soit 1 sur 9 223 372 036 854 775 808. Même avec une bonne connaissance du basket universitaire, elle ne tomberait qu’à 1 sur 120,2 milliards. Il est donc bien plus probable d’être frappé trois fois par la foudre au cours de sa vie que de prédire parfaitement toute la March Madness.