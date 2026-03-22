March Madness | Texas prolonge le rêve, Nebraska au bout du suspense

Texas incarne plutôt bien la « folie de mars ». Encore à Dayton il y a quelques jours pour y disputer le First Four, les Longhorns continuent leur fabuleux parcours en faisant tomber Gonzaga (74-68), pourtant tête de série numéro 3 de la région West. Jordan Pope et Matas Vokietaitis ont inscrit 17 points chacun, avant le tir décisif de Camden Heide à 14,7 secondes de la fin qui a fait basculer la rencontre. Texas devient ainsi la première équipe issue du First Four à atteindre le Sweet 16 depuis cinq ans !

Le final le plus renversant de la soirée est toutefois venu d’Oklahoma City, où Nebraska a arraché sa qualification face à Vanderbilt (74-72). Dans une rencontre longtemps serrée, Braden Frager a marqué le panier de la gagne à 2,2 secondes du buzzer, avant de voir Tyler Tanner manquer de peu le tir du hold-up à la sirène. Avec 15 points pour Frager et Pryce Sandfort, les Cornhuskers s’offrent tout simplement le premier Sweet 16 de leur histoire.

Pour le reste, les favoris du haut de tableau ont cette fois beaucoup moins tremblé. Michigan a puni Saint Louis (95-72) derrière les 25 points de Yaxel Lendeborg, pendant que Duke a maîtrisé TCU (81-58) grâce à un gros second acte de Cameron Boozer, auteur de 19 points et 11 rebonds. Même impression de puissance pour Houston, qui a balayé Texas A&M (88-57) et rejoint encore le Sweet 16 avec l’étiquette d’équipe que personne ne veut croiser.

Le Français Kalifa Sakho, bien utile dans la rotation de Houston, compile 4 points et 6 rebonds en 13 minutes.

Dans les autres affiches du jour, Michigan State a contenu le retour de Louisville (77-69) avec 21 points de Coen Carr et un record de la fac en tournoi NCAA pour Jeremy Fears Jr, auteur de 16 passes décisives, tandis qu’Illinois a étouffé VCU (76-55). Enfin, Arkansas a dû s’employer jusqu’au bout pour stopper la belle aventure de High Point (94-88), porté par les 36 points de Darius Acuff Jr.

Tous les résultats

East

Michigan State (#3) – Louisville (#6) : 77-69

Duke (#1) – TCU (#9) : 81-58

South

Houston (#2) – Texas A&M (#10) : 88-57

Illinois (#3) – VCU (#11) : 76-55

West

Texas (#11) – Gonzaga (#3) : 74-68

Arkansas (#4) – High Point (#12) : 94-88

Midwest

Michigan (#1) – Saint Louis (#9) : 95-72

Nebraska (#4) – Vanderbilt (#5) : 74-72