Caleb Wilson forfait pour la fin de saison à North Carolina

Coup dur pour North Carolina avant le choc face à Duke. ESPN annonce que Caleb Wilson ne rejouera pas cette saison après s’être fracturé le pouce droit à l’entraînement sur un dunk. Le freshman a été opéré dans la foulée.

Caleb Wilson devrait néanmoins être rétabli à temps pour le processus menant à la Draft NBA, alors que celui qu’on compare beaucoup à Chris Bosh est globalement annoncé dans le Top 5 de la cuvée.

Cette blessure vient s’ajouter à une première alerte. Le jeune intérieur de North Carolina avait en effet manqué les six derniers matchs après s’être blessé à la main gauche, le 10 février face à Miami. Son retour semblait pourtant se rapprocher, comme l’avait indiqué son coach Hubert Davis, avant ce nouveau coup d’arrêt.

Âgé de 18 ans, Caleb Wilson boucle donc sa saison universitaire avec 19.8 points et 9.4 rebonds de moyenne.

North Carolina, troisième de l’ACC avec un bilan de 24 victoires pour 6 défaites (12-5 dans la conférence), est déjà assuré de la tête de série n°4 pour le tournoi ACC. Les Tar Heels terminent leur saison régulière ce samedi sur le parquet de Duke, l’ennemi juré, leader de la conférence qui reste sur une série de sept succès de rang.