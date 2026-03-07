Matchs
NBA
Matchs
NBA

Caleb Wilson forfait pour la fin de saison à North Carolina

Publié le 7/03/2026 à 15:34 Twitter Facebook

Attendu dans le Top 5 de la prochaine Draft, Caleb Wilson (2m08, 19 ans) a sans doute dit adieu à la NCAA. Il s’est fracturé le pouce à l’entraînement de North Carolina et a été opéré.

Caleb WilsonCoup dur pour North Carolina avant le choc face à Duke. ESPN annonce que Caleb Wilson ne rejouera pas cette saison après s’être fracturé le pouce droit à l’entraînement sur un dunk. Le freshman a été opéré dans la foulée.

Caleb Wilson devrait néanmoins être rétabli à temps pour le processus menant à la Draft NBA, alors que celui qu’on compare beaucoup à Chris Bosh est globalement annoncé dans le Top 5 de la cuvée.

Cette blessure vient s’ajouter à une première alerte. Le jeune intérieur de North Carolina avait en effet manqué les six derniers matchs après s’être blessé à la main gauche, le 10 février face à Miami. Son retour semblait pourtant se rapprocher, comme l’avait indiqué son coach Hubert Davis, avant ce nouveau coup d’arrêt.

Âgé de 18 ans, Caleb Wilson boucle donc sa saison universitaire avec 19.8 points et 9.4 rebonds de moyenne.

North Carolina, troisième de l’ACC avec un bilan de 24 victoires pour 6 défaites (12-5 dans la conférence), est déjà assuré de la tête de série n°4 pour le tournoi ACC. Les Tar Heels terminent leur saison régulière ce samedi sur le parquet de Duke, l’ennemi juré, leader de la conférence qui reste sur une série de sept succès de rang.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes