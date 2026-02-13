Attendu dans le Top 5 de la Draft 2026, Caleb Wilson se fracture la main

Mauvaise nouvelle à Chapel Hill. L’université de North Carolina a annoncé que Caleb Wilson, sa pépite freshman attendue dans le Top 5 de la Draft 2026, souffre d’une fracture à la main gauche.

L’intérieur de 2m08 s’est blessé mardi, lors de la défaite 75-66 sur le parquet de Miami, et aucun calendrier de retour n’a pour l’instant été communiqué par sa faculté…

Fait notable : les premières radios passées pendant le match étaient négatives. Caleb Wilson avait même repris sa place en seconde période face aux Hurricanes. Mais des examens complémentaires en Caroline du Nord ont révélé la fracture. « Le processus d’évaluation est en cours afin de déterminer le délai de retour », précise l’université.

Sur les réseaux sociaux, le principal intéressé a rassuré en expliquant que sa carrière universitaire n’était pas finie. En attendant, l’absence de Caleb Wilson va sans aucun doute bouleverser l’équilibre des Tar Heels, tant le système offensif de l’équipe d’Hubert Davis, qui affiche 19 victoires pour 5 défaites, tourne autour de lui.

Comparé à Chris Bosh, il tourne à 19.8 points, 9.4 rebonds, 1.4 contre et 1.5 interception, avec une régularité impressionnante : il a inscrit au moins 10 points lors de chacun de ses 24 matchs, un record à UNC. De quoi le placer quatrième du « Big Board » d’ESPN, derrière Darryn Peterson, AJ Dybantsa et Cameron Boozer.