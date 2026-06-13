NBA Finals : pourquoi les séries sont si difficiles à arrêter ?

On entend souvent que la NBA est un sport de séries (« run » en anglais), ce qui donne aux rencontres des allures de montagnes russes. Cet effet a atteint son paroxysme lors du Game 4 de ces NBA Finals. Les Spurs ont remporté le premier quart-temps avec 19 points d’avance et ont compté jusqu’à 29 points d’avance avant de voir les Knicks inverser la tendance en seconde période, en remportant le troisième quart-temps de 12 points puis le dernier de 16.

Quarante-huit heures après la rencontre, les deux camps étaient capables de diagnostiquer les raisons de leurs temps faibles.

« La plupart du temps, quand vous décortiquez ce qu’il s’est passé dans un match, c’est souvent ce qui s’est produit avant une grande série qui est utile pour comprendre les raisons de cette série », expliquait Mitch Johnson. « Rien n’arrive de façon isolée, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses. »

Stephon Castle appelle cela « l’effet domino ». « En soi, ce n’est pas difficile du tout d’arrêter un run, il suffit de respecter le plan de jeu », nous disait le meneur des Spurs. « Notre sélection de tirs n’a pas été bonne en deuxième mi-temps, mais pour nous, tout doit commencer en défense et nous avons enchaîné les mauvaises possessions défensives. À partir de là, c’était comme un effet domino ou un cercle vicieux pour le reste de la mi-temps. »

Ce qui a été difficile à digérer pour les hommes de Mitch Johnson, c’est qu’ils sont passés du rêve au cauchemar en l’espace d’une mi-temps. Les symptômes de leurs problèmes ont commencé dès le début du troisième quart-temps, mais avec l’avance qu’ils possédaient, l’impact de ces erreurs ne s’est pas fait ressentir autant qu’il aurait dû.

Quand vous passez de +27 à +22, vous gardez une marge confortable, et c’est ce qui a participé à l’effet boule de neige qui a englouti San Antonio après la pause.

« Nous avons complètement baissé notre garde »

« À mes yeux, le troisième quart-temps était le plus décevant parce que nous avions autant d’avance. C’est difficile d’avoir 30 points d’avance aussi tôt et nous avons complètement baissé notre garde », expliquait Mitch Johnson. « C’est encore plus décevant parce qu’à la mi-temps, nous avons insisté sur le fait de mettre notre énergie au bon endroit et de continuer à développer notre jeu avec rigueur. »

Tous les joueurs de San Antonio, ainsi que leur entraîneur, en sont arrivés à la même conclusion : ils ont perdu leur concentration en défense, donnant ainsi de l’espoir aux Knicks.

« Depuis le début de la saison, notre priorité numéro un est notre défense », nous confirmait Devin Vassell. « Quand nous ne communiquons pas, quand nous n’enchaînons pas les stops, quand nous ne faisons pas les choses qui nous ont permis de prendre l’avantage, tout s’effondre. Et l’attaque en souffre aussi. Nous ne pouvons plus partir en transition, donc nous devons jouer autrement. La capacité à retrouver notre base de jeu fait la différence entre encaisser un 10-4 ou un 20-4. »

« Quand nous faisons ce que nous avons à faire, nous les forçons à prendre des tirs plus difficiles. S’ils les mettent, bravo, mais quand nous appliquons les consignes et qu’ils commencent à déjouer, c’est là que nous sommes à notre meilleur niveau », ajoutait De’Aaron Fox. « Quand vous regardez la seconde période, ce processus avait disparu et ils ont commencé à mettre leurs tirs, à prendre des rebonds offensifs parce que nous étions mal placés… »

La question devient donc celle-ci : quelle équipe parvient à imposer son style et son identité à l’autre, possession après possession ? « Nous n’étions pas aussi disciplinés ni aussi solidaires que nous aurions dû l’être après la pause », concluait Mitch Johnson.

Ce thème était également présent dans les déclarations des Knicks. Si tout le monde s’est focalisé sur leur remontée et sur leur victoire historique, ils n’ont pas oublié qu’ils étaient eux aussi passés à côté de leur sujet lors des 24 premières minutes.

La mi-temps a tout fait basculer. Malgré le discours de Mitch Johnson, la nature humaine a fini par rattraper ses joueurs, qui ont baissé le pied. Côté Knicks, la pause leur a permis de se dire les choses et de se remettre en selle.

« Cela vous permet de vous recentrer »

« Le dernier match était un autre exemple de notre unité et de l’amour que nous portons à nos coéquipiers. Nous sommes une famille, des frères, car seuls des frères savent comment raviver le feu sacré qui existe entre eux », partageait Karl-Anthony Towns à la veille du Game 5. « Notre amitié et notre unité nous permettent de rester soudés dans les moments difficiles. En première mi-temps, rien ne nous a souri, mais nous n’avons pas lâché. »

Les Knicks ont retrouvé leur sérieux dès le début de la seconde période. Josh Hart allait même jusqu’à créditer la gifle reçue en première mi-temps pour expliquer leur concentration retrouvée.

« Franchement, je pense que c’est même l’inverse. C’est un peu plus facile de se concentrer sur le plan de jeu quand vous creusez votre propre trou, parce que cela signifie que les consignes ne sont pas respectées et que l’attention au moindre détail est absente », nous expliquait Josh Hart. « Cela vous permet de vous recentrer et de vous reconcentrer sur ce que vous devez faire sur le terrain, sans rien laisser au hasard. Et il est difficile de maintenir un tel niveau de concentration pendant tout un match. Par moments, vous le perdez, mais toutes les grandes équipes savent rapidement tourner la page pour repartir de l’avant. »

Propos recueillis à San Antonio.