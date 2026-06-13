Pour les Spurs, l’obligation d’avoir la mémoire courte

La différence en playoffs se joue souvent sur le terrain mental, dans cette capacité à absorber les coups et les revers frustrants, pour repartir immédiatement de l’avant. À l’approche d’un Game 5, première balle de match pour les Knicks, Stephon Castle a évoqué ce qui constitue aujourd’hui l’une des clés de la survie des Spurs : savoir oublier.

« Nous essayons d’avoir la mémoire courte dans les victoires comme dans les défaites », a expliqué le jeune arrière de San Antonio. Une phrase simple, mais qui résume parfaitement l’état d’esprit que l’équipe doit adopter pour continuer à croire en ses chances dans ces Finals 2026 mal embarquées…

Les Spurs lèvent le pied…

Tout au long de cette série, les Spurs ont montré qu’ils étaient capables de rivaliser avec leurs adversaires. Mieux encore, ils ont souvent pris les commandes des débats. « Nous avons eu plus de dix points d’avance dans chaque match », rappelle Stephon Castle. Pourtant, ces positions favorables n’ont pas toujours été exploitées jusqu’au bout, et au lieu de mener 3-1 en finale NBA, les Spurs sont menés 3-1…

Pour le jeune joueur, l’une des explications réside dans un changement d’attitude lorsque son équipe prend l’avantage. En revenant sur la dernière rencontre et ce comeback historique des Knicks, il estime que les Spurs ont cessé de jouer avec la même agressivité une fois devant au score.

« Si nous avions simplement continué à jouer comme si le score était de 0-0, au lieu de lever le pied, ils n’auraient peut-être pas pu lancer leur remontée », analyse-t-il.

Cette remarque illustre le défi auquel San Antonio est confronté. Une avance ne doit jamais modifier l’identité d’une équipe. Or, selon Castle, les Spurs ont parfois tendance à gérer plutôt qu’à continuer d’imposer leur rythme.

« Nous devons rester calmes et continuer à jouer avec intensité. Quand nous prenons l’avantage, nous changeons parfois notre manière de jouer et nous relâchons nos efforts défensifs. Nous devons rester agressifs tout en jouant intelligemment », reconnaît-il.

Un effet « boule de neige »

Le relâchement s’est particulièrement fait sentir sur le plan défensif. En revisionnant le match, Castle a constaté que plusieurs possessions avaient été mal négociées, même lorsque l’adversaire n’en profitait pas.

« Nous avons eu de mauvaises possessions défensives », souligne-t-il. « Je ne pense pas que ce soit si difficile. Nous avons simplement fait de mauvais choix. Notre sélection de tirs n’était pas bonne. Mais tout a commencé en défense. Même lorsqu’ils rataient leurs tirs, la possession restait mauvaise. Cela a créé un effet boule de neige. »

Pour autant, le discours du jeune arrière n’est pas empreint de résignation. Bien au contraire. Malgré les occasions manquées, il continue de croire aux capacités de son équipe.

« Nous avons montré toute l’année que lorsque nous étions dos au mur, nous savions répondre présent », affirme-t-il. « C’est forcément difficile de regarder en arrière et de penser à ce que le score de la série aurait pu être. La réalité, c’est que nous sommes dans cette situation et qu’il n’est pas trop tard pour corriger ces erreurs. »