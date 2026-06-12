Draft 2026 : Darius Acuff Jr. veut marcher dans les traces de Jalen Brunson

Au moment même où Jalen Brunson tente d’offrir aux Knicks leur premier titre NBA depuis plus de cinquante ans, Darius Acuff Jr. entend bien prouver qu’on peut s’imposer en NBA quand on mesure moins de 1m90. Sa cote ne cesse d’augmenter et il devrait être drafté entre les 5e et 10e places.

« Quand on regarde Brunson, on se dit qu’on peut rivaliser avec n’importe qui », explique le meneur d’Arkansas. « J’espère pouvoir faire la même chose un jour. »

Comparé à Stephon Marbury et élu dans le meilleur cinq de l’année, il a explosé cette saison sous les ordres de John Calipari, au point d’être le premier joueur depuis Pete Maravich à terminer en tête de la SEC à la fois aux points et aux passes décisives. Ses stats ? 23,5 points à 45% à 3-points et 6,4 passes de moyenne. Et c’est un freshman !

« Si vous passez à côté de lui, vous le regretterez », avait lancé John Calipari. « Je l’ai dit pour Tyrese Maxey. Je l’ai dit pour beaucoup de joueurs. Je l’avais dit pour Shai Gilgeous-Alexander : ‘Vous allez regretter de ne pas avoir choisi ce gamin’. Il est unique ! »

Pour un dirigeant NBA, Darius Acuff Jr. « peut attaquer le cercle mais aussi punir les défenses de loin. Sa capacité à shooter derrière le dribble est une qualité extrêmement recherchée pour un meneur de sa taille. » Exactement comme Jalen Brunson capable de shooter après avoir enfoncé son défenseur, même plus grand.

Testé par les Bucks

Dairus Acuff Jr. profite donc de l’explosion de Jalen Brunson aux Knicks, et de ses exploits en playoffs, et il se murmure que les Kings aimeraient en faire leur meneur titulaire. Sera-t-il encore disponible à la 7e place ?

« Brunson a remis à la mode le meneur scoreur, physique et capable de diriger une équipe », estime un scout de la Conférence Ouest. « Acuff a certaines de ces qualités. Il en a même peut-être davantage sur certains aspects. »

Le meneur d’Arkansas intéresse même des grosses cylindrées qui espèrent grimper dans la Draft. Ainsi, il a été testé par les Bucks !

Reste le « problème » de sa taille dans une NBA où les meneurs de jeu dépassent les 1m90, voire beaucoup plus. Selon ESPN, seuls onze joueurs mesurant 1m90 et moins ont été sélectionnés dans le Top 10 de la Draft depuis dix ans. Aujourd’hui encore, moins de 15% des joueurs NBA mesurent 1m88 ou moins.

« Sa maturité, son leadership, son langage corporel… Tout chez lui indique qu’il est prêt dès maintenant », conclut John Calipari, qui a formé une flopée de meneurs de jeu dans sa carrière, de Derrick Rose à Jamal Murray, en passant évidemment par Shai Gilgeous-Alexander et John Wall.