Jalen Brunson n’a plus le syndrome de l’imposteur

De nombreuses pièces ont été ajoutées ensuite mais 2022 reste l’acte fondateur des Knicks version 2026. Cet été-là, Leon Rose signe Jalen Brunson, alors que les rumeurs annonçaient la venue de Donovan Mitchell, sur le départ à Utah. Un choix fort car le meneur de jeu arrive à New York avec un gros contrat sans le palmarès qui va avec. Jamais All-Star, il sort de la meilleure saison de sa carrière à Dallas, avec seulement 16.3 points de moyenne.

Depuis, il s’est imposé comme la star, le visage et le leader des Knicks. Et des Knicks compétitifs en plus, avec la finale de conférence la saison passée et ces Finals 2026, contre les Spurs. Sacré parcours. Malgré ses expériences universitaires (deux titres NCAA) et un passage avec Team USA, le niveau vient encore de monter avant ce Game 1.

« Le plus important, c’est de se préparer correctement, de suivre ses routines et d’aborder ce match comme un match normal. Ça permet de rester aussi serein que possible », indique l’ancien de Dallas. « J’essaie simplement de garder la tête froide et de m’assurer de faire tout ce qu’il faut avant le match. Je ne change rien simplement parce que ce sont les Finals. »

Jouer les Finals, c’est déjà une expérience unique dans une carrière NBA. Mais le faire à New York, une ville qui vit une histoire d’amour et de douleur avec les Finals depuis plus de 70 ans, c’est encore plus fort. « C’est l’opportunité d’une vie. On ne peut pas prendre ça pour acquis », glisse-t-il. Et encore plus quand on est le patron de cette franchise.

Un second tour de Draft désormais prince à New York

« Il existe toutes sortes de leaders dans ce monde. Ma façon d’aborder le leadership consiste à m’inspirer de ce que j’ai appris auprès de leaders et à essayer de m’en faire ma propre expérience. On entend des récits sur les expériences vécues par d’autres dans des situations diverses, mais les expériences les plus enrichissantes sont celles que l’on vit soi-même », explique le MVP de la finale de conférence Est. « En tant que leader, il s’agit simplement de s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde, qu’on apprend tous ensemble et qu’on est tous responsables les uns envers les autres. On va traverser cette épreuve ensemble, avec ses hauts et ses bas, comme on l’a toujours fait. C’est le plus important. »

Malgré ses titres universitaires à Villanova, gagnés aux côtés de Josh Hart et Mikal Bridges, il faut se souvenir que Jalen Brunson ne fut qu’un second tour, sélectionné par les Mavericks en 33e position en 2018, d’une Draft très forte avec le recul : Luka Doncic, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander, Jaren Jackson Jr, plus une flopée de titulaires et bons joueurs de compléments…

Clairement, il n’était pas programmé pour être le leader d’une franchise comme il l’est désormais. Le syndrome de l’imposteur, qui pousse à se dévaluer, à douter de soi, à ne pas être à sa place, lui fut-il familier ?

« Une seule fois sans doute, lors de ma première saison à Dallas, en regardant Luka faire ses trucs avec tant de facilité. C’est sûrement la seule fois que c’est arrivé pour moi », répond-il. « Je me suis alors remis en question et j’ai réalisé les efforts que j’avais dû faire pour atteindre le niveau auquel je voulais parvenir. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.