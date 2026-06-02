Leon Rose, l’homme qui a réappris la patience aux Knicks

Le 2 mars 2020, Leon Rose devient le président des Knicks. Il hérite alors d’une franchise en plein doute, toujours marquée par l’échec de l’ère Phil Jackson, l’usure du tandem Steve Mills/Scott Perry et, surtout, l’affront de l’été 2019 : Kevin Durant et Kyrie Irving ont préféré traverser l’East River pour rejoindre Brooklyn.

New York n’a plus connu les playoffs depuis 2013, et le nouveau patron de la franchise demande d’emblée de la patience. Dans une lettre adressée aux fans, il promet une organisation plus stable, plus cohérente.

« Tout le monde – des propriétaires aux athlètes, en passant par le personnel et surtout nos fans – souhaite que cette équipe gagne. On disposera de toutes les ressources nécessaires pour créer une franchise de premier plan, une franchise qui soutienne nos efforts pour instaurer une culture de la victoire et qui offre aux fans des Knicks, ainsi qu’à la ville de New York, l’équipe que vous méritez », pouvait-on lire. « Rien de tout cela n’est facile ni rapide, c’est pourquoi je vous demande de continuer à faire preuve de patience. Notre équipe travaillera dur, restera soudée et veillera à être à la hauteur de l’honneur que représente le fait de porter le maillot des Knicks. Soyez assurés que je ferai tout mon possible pour créer une franchise gagnante. »

Car Leon Rose n’a pas seulement construit une équipe. Il a construit une méthode : avancer sans brûler les étapes, saisir les opportunités sans se laisser dicter le tempo du marché, réparer rapidement ses erreurs et ne jamais confondre ambition et précipitation.

Leon Rose parlait ainsi d’un « plan cohérent » qui allait être mis en place. Un peu plus de six ans après cette missive, le dirigeant a totalement rempli sa mission, brique par brique, avec une progression constante, toujours entre flair, très bons choix et petites erreurs, très rapidement réparées. « Leon et son staff ont fait un travail fantastique », soulignait ainsi Mike Brown pendant la finale de conférence contre Cleveland.

Le choix Brunson plutôt que le fantasme Mitchell

À son arrivée, Leon Rose possède un profil singulier. Ancien agent, il connaît les joueurs, les familles, les agents, les coulisses. À New York, on espère donc qu’il finira par attirer la grande star qui fuit les Knicks depuis des années. Mais son premier grand choix est moins clinquant : installer Tom Thibodeau sur le banc.

Avec Julius Randle et RJ Barrett, les Knicks retrouvent immédiatement les playoffs en 2021, avant de tomber face aux Hawks. Le soufflé retombe la saison suivante, mais la direction ne change pas de cap. À la Draft, Miles McBride est sélectionné. Le choix paraît secondaire sur le moment, mais il prendra tout son sens des années plus tard.

L’été 2022 marque un premier tournant. Donovan Mitchell, natif de New York, est disponible. Pour les Knicks, l’occasion semble parfaite : une star, un lien local, un besoin évident de changer de dimension. Pourtant, Leon Rose refuse de céder aux exigences du Jazz, notamment autour de Quentin Grimes.

À la place, New York mise 104 millions de dollars sur Jalen Brunson, pas encore All-Star mais déjà identifié comme un joueur capable de devenir le socle offensif du projet. Avec le recul, c’est le mouvement fondateur de cette reconstruction. Quelques mois plus tard, Josh Hart arrive de Portland. Puis Donte DiVincenzo rejoint le groupe à l’été 2023. La « Villanova Connection » prend forme, mais elle n’est pas qu’un clin d’œil universitaire : elle donne aux Knicks une colonne vertébrale mentale, une dureté, une continuité.

La première saison de Jalen Brunson finit en demi-finale de conférence. Mais ce groupe peut viser plus haut…

OG Anunoby, Mikal Bridges, Karl-Anthony Towns : le grand basculement

En décembre 2023, Leon Rose frappe un nouveau coup en allant chercher OG Anunoby contre RJ Barrett et Immanuel Quickley. Le transfert est coûteux, mais parfaitement cohérent. Les Knicks ajoutent un défenseur d’élite, un ailier capable de changer la dimension physique de l’équipe, et prolongent dans la foulée Miles McBride, devenu une pièce précieuse de leur rotation.

Avec OG Anunoby, New York trouve un équilibre plus moderne. Sa blessure vient freiner les ambitions en playoffs, encore stoppées au deuxième tour face aux Pacers, mais la direction a désormais identifié le noyau. Il ne manque plus que les dernières pièces.

Elles arrivent durant l’été 2024, dans une séquence où les Knicks montrent qu’ils ont parfaitement compris les nouvelles règles salariales. Le transfert de Mikal Bridges, début juillet, ne se limite pas à l’arrivée d’un quatrième ancien de Villanova. En intégrant notamment Bojan Bogdanovic et Shake Milton, signé puis échangé dans la foulée, New York augmente subtilement le total de salaires sortants et évite de se retrouver bloqué par le « first apron ».

Ce détail technique change tout. Il permet aux Knicks de conserver assez de flexibilité pour monter, deux mois plus tard, le transfert de Karl-Anthony Towns avec Minnesota et Charlotte. Là encore, Leon Rose joue avec les marges du règlement : DaQuan Jeffries, Charlie Brown Jr. et Duane Washington signent pour le salaire minimum… plus un dollar, afin de pouvoir être agrégés dans l’échange. Le timing est tout aussi précis, puisqu’il faut attendre 60 jours pour utiliser le contrat de Keita Bates-Diop, tout en finalisant l’opération avant le début de la saison.

Ces manœuvres peuvent sembler secondaires. Elles racontent pourtant beaucoup de la reconstruction new-yorkaise : les Knicks n’ont pas seulement empilé des noms. Ils ont exploité chaque interstice du règlement pour transformer progressivement un bon effectif en candidat au titre.

Le pari Mike Brown

La saison suivante valide en partie ce pari, avec une première finale de conférence en 25 ans. Mais après l’élimination face aux Pacers, Leon Rose prend sa décision la plus brutale : se séparer de Tom Thibodeau.

Sur le fond, le choix peut sembler dur. « Thibs » a redonné une identité à New York, ramené de la respectabilité, puis de l’ambition, dans une franchise qui cherchait les deux depuis des décennies. Mais le patron sportif estime que cette équipe a désormais besoin d’autre chose pour franchir la dernière marche. Les clés du banc sont confiées à Mike Brown, viré quelques mois plus tôt par les Kings.

Un an plus tard, le pari est validé. L’ancien assistant des Spurs a trouvé, au premier tour face à Atlanta, la formule pour exploiter pleinement le potentiel offensif de son groupe. Autour de Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns, les Knicks jouent plus vite, plus juste, avec davantage de mouvement et de lecture. Avant le Game 1 des Finals face à San Antonio, ils restent sur 11 victoires de suite en playoffs.

Leon Rose n’a évidemment pas tout réussi. Le contrat d’Evan Fournier, signé en 2021, est rapidement devenu encombrant après une première saison réussie. La greffe Guerschon Yabusele n’a pas pris. Et le choix Obi Toppin, devant Deni Avdija, Tyrese Haliburton ou Tyrese Maxey, reste difficile à défendre avec le recul.

Mais ses erreurs ont rarement désorganisé le projet. Et c’est peut-être sa plus grande réussite : les Knicks n’ont jamais perdu le fil.

Le président s’est aussi distingué par les mouvements qu’il n’a pas faits. Il n’a pas vidé ses réserves pour Donovan Mitchell. Il n’a pas tout envoyé sur la table pour Giannis Antetokounmpo, lorsque le Grec avait placé New York parmi ses destinations préférées en cas de départ de Milwaukee. À ce moment-là, les Knicks n’avaient pas encore totalement convaincu, et le réflexe aurait pu être de céder à la tentation du très grand nom.

Leon Rose a choisi l’inverse : croire à l’édifice déjà construit. À cette équipe patiemment assemblée, corrigée puis libérée. À New York, où l’urgence a souvent servi de boussole, c’est peut-être sa décision la plus forte. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Ne pas courir après le sauveur providentiel. Et bâtir, brique par brique, une équipe enfin capable de viser le sommet, malgré la pression parfois irrationnelle de la ville. Car comme pour le Paris Saint-Germain, c’est peut-être en arrêtant de vouloir prendre des raccourcis que New York a trouvé le bon chemin.