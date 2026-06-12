Draft 2026 : Yaxel Lendeborg dans le viseur des Warriors

À moins de deux semaines de la Draft, les Warriors poursuivent leurs essais et jeudi, ils ont évalué l’un des prospects les plus intrigants de cette cuvée : Yaxel Lendeborg. Si intrigant qu’il n’a pas encore reçu son invitation pour la « Green Room ». alors que ESPN le classe 12e dans sa dernière « Mock Draft ».

Selon les informations de nos confrères, l’ailier de Michigan a participé à un workout privé à San Francisco, aux côtés de Meechie Johnson (South Carolina) et Kylan Boswell (Illinois). Mais c’est bien Yaxel Lendeborg qui concentre l’attention du « front office » californien.

Récompensé du trophée de « Joueur de l’année » de la Big Ten et sélectionné dans la First Team All-American, Yaxel Lendeborg sort d’une saison exceptionnelle avec Michigan, conclue par un titre NCAA.

Draft 2026 | Portrait de Yaxel Lendeborg

Son jeu complet, son impact défensif et sa maturité en font l’un des prospects les plus prêts à contribuer dès sa saison rookie, et c’est très souvent ce que recherchent les Warriors, qui possèdent cette année le 11e choix.

Le principal point d’interrogation concerne toutefois son âge. À bientôt 24 ans, celui que l’on surnomme le « LeBron dominicain » est plus âgé que certains jeunes joueurs déjà installés en NBA, et c’est un élément qui pourrait freiner certaines franchises, même s’il a déjà été testé par les Warriors donc, mais aussi le Thunder, le Heat, les Bucks, les Hornets et les Mavs. Il doit encore rencontre les Clippers et les Hawks.

Pour les Warriors, en revanche, cette expérience pourrait constituer un atout. Avec Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green en bout de course dans la conquête d’un titre, Golden State pourrait en effet privilégier un joueur capable d’aider rapidement le groupe déjà en place, plutôt qu’un projet à long terme.