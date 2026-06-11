Des œufs lancés vers Victor Wembanyama après le Game 4…

La soirée historique des Knicks a encore dégénéré autour du Madison Square Garden. Selon la police de New York, environ 10 000 personnes se sont en effet rassemblées près de la salle pendant et après le Game 4 des Finals, remporté par New York après avoir compté 29 points de retard face aux Spurs.

Le NYPD a annoncé avoir arrêté 15 personnes, tandis que 41 autres ont été convoquées au tribunal. Dans un communiqué, la police explique que la foule est devenue « de plus en plus destructrice » au fil du comeback.

Des véhicules ont été pris pour cible, dont quatre voitures de police. Des personnes ont aussi tenté de renverser un taxi, lancé des bouteilles en verre vers les forces de l’ordre, bloqué des rues, escaladé des échafaudages, des lampadaires ou des feux de signalisation. Dix policiers ont été blessés, dont un touché à la tête par une bouteille.

La tension a même suivi les Spurs après leur départ du Madison Square Garden. Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent ainsi des objets ressemblant à des œufs être lancés en direction de Victor Wembanyama, alors que le Français rejoignait l’hôtel de l’équipe depuis le bus.

« Une fois encore, de larges foules ont adopté un comportement incroyablement imprudent et dangereux », a regretté le NYPD, justifiant le renforcement de sa présence autour du Madison Square Garden.