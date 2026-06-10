Autour du Madison Square Garden, les rassemblements de fans sous très haute surveillance

Le Madison Square Garden s’apprête à vivre une nouvelle soirée bouillante, mais sous surveillance renforcée. Pour le Game 4 des Finals entre les Knicks et les Spurs, prévu mercredi soir, le NYPD a annoncé une série de restrictions autour de l’enceinte, avant, pendant et après la rencontre.

En clair, le grand public sera tenu à distance des abords du Madison Square Garden pendant plusieurs heures. Des fermetures de rues seront mises en place, dans un dispositif comparable à celui déployé lors de la venue de Donald Trump au Game 3. Une mesure décidée après les incidents survenus lundi soir, lors d’une « viewing party » organisée plus au nord de Manhattan pour le Game 3. Au total, 21 personnes avaient été interpellées et poursuivies.

La décision n’a pas du tout plu au MSG, qui a publié un communiqué particulièrement offensif, accusant le maire Zohran Mamdani et la commissaire Jessica Tisch d’être les « plus grands rabat-joie de New York ».

Une fan zone limitée à 1 000 personnes

« Les dernières victoires des Knicks ont été célébrées par des milliers et des milliers de personnes à l’extérieur du MSG. La joie et le bonheur étaient palpables partout », a regretté l’enceinte. « Apparemment, le maire Mamdani et la commissaire Tisch, malgré ce qu’ils disent, ne veulent pas voir ces célébrations se produire. »

Les Knicks avaient pourtant demandé, et obtenu, une autorisation de la ville pour organiser une retransmission en extérieur du Game 4, devant le Madison Square Garden. Mais cette fan zone sera strictement encadrée : la franchise avait sollicité une jauge comprise entre 500 et 1 000 personnes, et c’est le plafond haut qui a été accordé.

L’accès se fera uniquement sur billet, sans possibilité de réadmission une fois sorti. De quoi éviter les rassemblements incontrôlés, alors que la ferveur autour des Knicks est à son maximum depuis le début des Finals.

Il faut dire que l’enjeu a légèrement changé. Après la défaite lors du Game 3, le Game 4 n’est plus une occasion pour New York de décrocher son premier titre depuis 1973. Conséquence immédiate : les prix sur le marché de la revente ont nettement chuté. Alors qu’il fallait débourser au minimum 11 000 dollars dimanche pour pouvoir espérer assister au Game 4, certains billets étaient désormais proposés autour de 5 000 dollars mardi.