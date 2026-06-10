Pas de Donald Trump au Madison Square Garden pour le Game 4

Le Madison Square Garden pourra respirer un peu plus librement pour le Game 4. Présent lundi soir dans la loge de James Dolan pour la troisième manche des Finals entre Knicks et Spurs, Donald Trump ne devrait pas remettre ça mercredi soir, selon ESPN. Le président américain aurait « des contraintes d’agenda et d’autres obligations », et ne serait donc pas attendu pour le deuxième match de la série à New York.

Sa venue avait en effet transformé le retour des Finals au Garden en événement dans l’événement. Premier président américain en exercice à assister à un match des Finals NBA, Donald Trump avait été installé aux côtés du propriétaire des Knicks, lui qui avait longtemps fréquenté les travées du MSG dans les années 1990.

Mais cette présence avait surtout pesé sur l’organisation de la soirée. Les fans avaient été invités à se présenter très en avance, les sacs étaient interdits, plusieurs périmètres de sécurité avaient été installés autour de l’enceinte, et la traditionnelle « watch party » devant la salle avait été annulée.

Les médias n’avaient pas non plus pu accéder aux vestiaires avant la rencontre, tandis que De’Aaron Fox avait résumé le sentiment général en jugeant cette présence « gênante pour tout le monde ».

Sur le parquet, les Spurs avaient fini par gâcher la fête new-yorkaise, en s’imposant 115-111 pour revenir à 2-1 dans la série et stopper la série de 13 victoires de suite des Knicks en playoffs. Dans les tribunes, Donald Trump avait aussi reçu un accueil glacial, notamment lorsque les écrans du Garden l’avaient montré pendant l’hymne américain.

Son absence devrait donc permettre un dispositif plus léger autour du Madison Square Garden, même si la sécurité restera évidemment renforcée pour ces Finals. Avec les Spurs revenus dans la série et des Knicks déjà sous pression, le Game 4 n’avait de toute façon pas besoin d’un invité supplémentaire pour faire monter la température.