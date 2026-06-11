Sous la menace d’une suspension, Wemby promet d’être « plus prudent »

Victor Wembanyama va devoir faire attention. Sanctionné d’une faute flagrante 1 dans le troisième quart-temps du Game 4, après un coup de coude sur Karl-Anthony Towns, le Français compte désormais trois points de fautes flagrantes sur ces playoffs. Un point supplémentaire entraînerait une suspension automatique d’un match…

Interrogé après la défaite des Spurs, renversés par les Knicks après avoir compté jusqu’à 29 points d’avance, le Français n’a pas nié qu’il allait devoir adapter son comportement.

« Bien sûr, je vais faire plus attention », a-t-il ainsi expliqué. « Mais ça ne va pas changer grand-chose. »

Le sujet était déjà sur la table avant cette quatrième manche. Dans le Game 3, Victor Wembanyama avait poussé Jalen Brunson à la tête, sans que la NBA ne requalifie ensuite le geste en faute flagrante. Questionné sur la séquence, le meneur des Knicks avait simplement répondu : « Ce que vous avez vu, c’est ce que vous avez vu. »

Avant le Game 4, Mike Brown avait de son côté rappelé qu’il voulait surtout de la cohérence arbitrale.

« Des choses comme ça peuvent provoquer une bagarre »

« Si c’est quelque chose qu’on a fait, sifflez-le », expliquait l’entraîneur des Knicks. « Si c’est quelque chose qu’ils ont fait, sifflez-le. »

Le coach de New York estimait aussi que ce type de situation devait être particulièrement surveillé. « Des choses comme ça peuvent provoquer une bagarre », avait-il prévenu.

Cette fois, les arbitres ont donc sanctionné Victor Wembanyama. Et si les Knicks ont ensuite repris le contrôle du match, Jalen Brunson a refusé d’assurer que cette faute flagrante avait changé l’énergie de son équipe. « Pas nécessairement, non », a-t-il répondu.

Pour les Spurs, menés 3-1 dans ces Finals, l’enjeu est désormais clair : leur meilleur joueur devra rester agressif, tout en évitant le geste de trop. « Il y a deux façons de réagir », rappelait Victor Wembanyama en conclusion. « La mauvaise, c’est d’abandonner. La bonne, c’est de devenir plus forts grâce à ça. »