Pas de faute flagrante pour Victor Wembanyama après son geste sur Jalen Brunson

Victor Wembanyama et les Spurs ont reçu une bonne nouvelle. La NBA a décidé de ne pas sanctionner davantage le Français après son geste sur Jalen Brunson lors du Game 3 des Finals, remporté par les Spurs.

Selon ESPN, la ligue ne transformera pas la séquence en faute flagrante, malgré la polémique suscitée par l’action.

Victor Wembanyama reste donc à deux points dans son total de points de faute flagrante depuis le début des playoffs, loin encore du seuil critique : à quatre points, un joueur est automatiquement suspendu pour une rencontre. Le système est en effet cumulatif en playoffs : une faute flagrante 1 vaut un point, une faute flagrante 2 en vaut deux. Chaque nouvelle décision disciplinaire peut donc peser lourd, surtout à ce stade de la compétition, où une suspension peut faire basculer une série.

L’action en question s’est déroulée à 4 minutes 44 de la fin du premier quart-temps. Alors que Jalen Brunson venait poser un écran sur lui au niveau de la ligne des lancers-francs, en lui accrochant le maillot, Victor Wembanyama a sèchement poussé le meneur des Knicks, touché au niveau de la tête et envoyé au sol. Les New-Yorkais ont immédiatement réclamé une faute, mais les arbitres n’ont rien sifflé sur le moment.

Pas de quoi alourdir la note ?

Un simple coup de sifflet oublié, donc, mais pas de quoi justifier une sanction rétroactive plus lourde aux yeux de la NBA. Monty McCutchen, vice-président senior de la ligue chargé du développement et de la formation des arbitres, avait pourtant reconnu un peu plus tôt sur ESPN qu’une faute aurait dû être sifflée sur l’action.

Pour les Spurs, c’est une bonne nouvelle dans une série où chaque détail peut peser. Car Victor Wembanyama traînait déjà deux points dans son total des « flagrant foul » depuis le deuxième tour, après son coup de coude sur Naz Reid lors du Game 4 face aux Wolves. Le contact lui avait valu une faute flagrante de type 2 et une expulsion. La NBA n’avait toutefois pas ajouté de sanction supplémentaire, ni amende ni suspension.

Cette fois encore, le Français échappe donc au couperet. Les Knicks pourront toujours regretter l’absence de coup de sifflet en direct, mais Victor Wembanyama, lui, conserve toute sa marge avant la suite de ces Finals 2026.