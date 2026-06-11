Victor Wembanyama : « C’est très douloureux… Ça fait mal… »

À une faute flagrante d’une possible suspension d’un match après son coup de coude sur Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama est encore passé par toutes les émotions dans ce Game 4. D’un début de rencontre parfait à la désillusion de perdre encore à la dernière seconde. Dans le Game 2, il avait tout gâché avec une passe dans le dos de Stephon Castle puis ce tir raté au buzzer. Cette fois, il y a ses deux lancers-francs ratés dans le « money time ».

« Je pense que ça a commencé avant ça » répond-il à propos de ce 4e quart-temps. « Je ne peux pas vraiment l’expliquer maintenant. Je ne sais pas. Je pense que c’est une question d’exécution, peut-être d’égoïsme par moments. Clairement, nous n’étions pas l’équipe la plus affamée en seconde période. »

Deux lancers-francs ratés qui coûtent cher…

Auteur de 24 points, 13 rebonds et 3 contres à 9 sur 25 aux tirs, Wemby est dans ses standards au niveau chiffré. Mais le Français n’a pas pesé sur la fin de match, au moment où les Knicks ont pris les commandes pour la première fois de la rencontre. Les deux lancers étaient une occasion en or de montrer qu’il avait le sang-froid d’un leader.

« Ce qui me passe par la tête ? Je pense que cette défaite peut nous mener dans deux directions. Une mauvaise et une bonne » poursuit-il à propos de son état d’esprit. « La mauvaise, ce serait de baisser les bras. La bonne, ce serait de devenir plus forts grâce à cette épreuve, de nous rapprocher davantage en tant qu’équipe. Et je sais que c’est ce que nous allons faire. »

Mais pour l’instant, le groupe est assommé. Perdre à la dernière seconde après avoir mené de 29 points, c’est terrible. C’est la plus grosse « remontada » de l’histoire des Finals !

« Je ne peux pas vraiment parler des émotions des autres, mais oui, c’est très douloureux, évidemment » confie-t-il à propos de l’ambiance dans le vestiaire. « J’ai l’impression qu’il nous manque quelque chose. Nous travaillons beaucoup trop dur pour ensuite laisser filer nos avances. C’est aussi simple que ça. Ça fait mal… »

Un groupe bâti pour réagir ?

Alors comment se relever ? Comment oublier qu’on est passé tout proche de reprendre l’avantage du terrain ? Les plus grands champions ont la mémoire courte, mais c’est collectivement que les Spurs doivent oublier cet échec.

« En nous responsabilisant mutuellement. En communiquant. Sans chercher des coupables. Après cela, soit nous y arriverons, soit non » conclut le Français. « Mais nous avons déjà prouvé que nous pouvions surmonter ce genre de difficultés. Même si nous n’avons jamais vécu exactement cette situation auparavant, je suis convaincu que nous sommes construits pour réagir comme il faut. Nous allons tirer le meilleur de cette expérience et cela va nous rendre encore plus soudés. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.