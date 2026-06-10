Une intervention de Gregg Popovich avant le départ des Spurs pour New York

En retrait à San Antonio, Gregg Popovich choisit désormais soigneusement ses interventions. Deux jours avant le Game 3 des Finals, alors que San Antonio s’apprêtait à rejoindre New York, l’ancien entraîneur texan est ainsi monté dans l’avion de l’équipe pour parler à ses joueurs. Comme dans la série face au Thunder.

Les Spurs venaient de perdre deux matchs à domicile face aux Knicks, et le voyage vers le Madison Square Garden ressemblait déjà à celui de la dernière chance. Dans ce contexte, Pop a choisi de sortir à nouveau de l’ombre.

Selon The Athletic, un retard au décollage a laissé du temps au groupe sur le tarmac. Gregg Popovich en a profité pour rappeler aux joueurs que la série était loin d’être terminée.

« Il nous a simplement dit que même si nous nous étions mis dans un trou, nous pouvions en sortir », a raconté De’Aaron Fox. « Il nous a dit d’être confiants, et qu’il y avait une raison si nous étions arrivés jusque-là. »

Diffuseur de calme

Pendant près de dix minutes, Gregg Popovich a insisté sur la confiance et la nécessité de ne pas paniquer. Puis il a échangé avec certains joueurs et membres du staff, notamment Victor Wembanyama, avant de quitter l’avion.

« C’est toujours bien quand il est là », a poursuivi De’Aaron Fox. « Quand Pop s’adresse à tout le monde, ça compte. Il ne le fait pas juste pour parler. »

La suite a donné encore plus de poids à cette intervention. Car au Madison Square Garden, les Spurs ont répondu avec un calme étonnant pour une équipe aussi jeune, arrachant le Game 3 pour revenir à 2-1.

Mitch Johnson y voit la confirmation d’un état d’esprit construit depuis des mois dans le Texas. Ce n’est pas une question d’âge ou d’expérience, a-t-il en effet expliqué, « mais de personnalité ».