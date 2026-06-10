De’Aaron Fox n’est plus surpris par le sang-froid des jeunes Spurs

Parmi les cadres de l’équipe, il fait figure de vétéran malgré ses 28 ans. De’Aaron Fox était d’ailleurs le seul membre du cinq majeur des Spurs à posséder une expérience préalable en playoffs. C’est avec ce recul que le meneur de jeu explique ne pas être surpris par le calme olympien de sa jeune garde face aux événements.

« Quand on côtoie ces gars-là, on cerne assez vite leur personnalité. Ils n’ont tout simplement pas le tempérament de personnes qui se laisseraient submerger par quoi que ce soit », remarque l’ancienne vedette des Kings, interrogée au sujet de Victor Wembanyama (22 ans), Stephon Castle (21 ans) et Dylan Harper (20 ans).

Il dit ne pas savoir ce que ses coéquipiers « ressentent au fond d’eux-mêmes. Mais d’après ce qu’on voit d’eux sur le terrain, quand on regarde leurs visages alors que New York est sur un ‘run’, on ne les voit pas paniquer. »

Là où une formation portée par autant de jeunes éléments pourrait naturellement perdre pied face à l’intensité et l’adversité, les Spurs font preuve d’un sang-froid et d’une maturité à toute épreuve. Le meilleur exemple de leur remarquable campagne en playoffs a sans doute été de trouver les forces pour aller s’imposer à Oklahoma City, sur le parquet du champion en titre, lors du Game 7 en finale de conférence.

Ne pas se laisser affecter

Mais ce Game 3 à New York, dans un autre environnement hostile, et alors que les Spurs venaient de subir deux défaites inaugurales, occupe également une place de choix.

« Évidemment, il y aura toujours des moments où les équipes adverses enchaînent les paniers, où il y a une mauvaise balle perdue par-ci, un mauvais tir par-là. Cela arrive aux équipes les plus expérimentées, aux meilleures équipes de l’histoire. Mais on ne voit pas ce genre de choses les affecter », dit encore De’Aaron Fox.

Le gaucher rappelle que sa formation s’est parfois retrouvée menée de 15 ou 20 points à certains moments, et à d’autres où elle a mené avec le même écart avant que l’équipe adverse ne revienne : les Spurs ont « toujours su répondre ». Preuve qu’ils ne lâchent rien, leur défaite la plus lourde parmi ces huit revers s’est limitée à 15 points, à l’occasion du Game 3 contre le Thunder.

« On ne voit pas ça tout le temps à leur âge. C’est pour cela que nous sommes si performants : nous avons la jeunesse, la taille, les qualités athlétiques, et le sang-froid nécessaire pour résister à ces tempêtes », termine-t-il.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.