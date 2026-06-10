Karl-Anthony Towns porté disparu en quatrième quart-temps

Après trois matches dans ces Finals, Jalen Brunson et OG Anunoby ont marqué l’essentiel des points des Knicks en dernier quart-temps. Sur les 70 points inscrits par New York dans ces 36 minutes si importantes, 32 viennent du meneur de jeu et 23 de l’ailier. Soit 55 au total, donc près de 79% ! Parmi les miettes laissées par les deux joueurs, on ne retrouve en revanche pas le nom de Karl-Anthony Towns.

L’intérieur, si précieux par son rôle de point d’ancrage et son agressivité offensive, n’a toujours pas marqué le moindre point dans un dernier quart-temps dans cette série, et il n’y a shooté que six fois…

« C’est une combinaison de choses. On a des consignes. Donc essayer d’exécuter notre plan de jeu, surtout en dernier quart-temps, est vital. Je fais mon possible pour l’appliquer au plus haut niveau », analyse-t-il ainsi.

Dans les douze dernières minutes du Game 3, Karl-Anthony Towns a tenté deux tirs à 3-points contestés, puis s’est fait contrer sous le cercle. Trop peu pour un joueur censé peser autant sur la défense adverse, surtout dans les moments où chaque possession compte.

« C’est extrêmement important qu’il touche le ballon, qu’il soit impliqué, en quatrième quart-temps et durant toute la partie », insiste Mike Brown. « Je dois faire mieux pour l’impliquer pendant les matches et aussi à la fin. »

Les Knicks doivent remettre Towns au cœur du jeu

Quand il a Victor Wembanyama sur le dos, « KAT » se montre très agressif. Et ce fut son défaut pendant la saison régulière : parfois s’éteindre, manquer de tranchant, ne plus s’imposer en attaque et laisser Jalen Brunson et compagnie faire tourner la machine. Avoir eu essentiellement des petits défenseurs face à lui, et non plus Wemby, dans la troisième manche, pourrait-il expliquer cette discrétion ?

« Je prends ce que la défense me donne. J’essaie de résoudre le puzzle », répond-il. « J’ai regardé les images du match et j’ai observé qu’on a manqué les petits détails qui font de nous une équipe spéciale. On doit y revenir : faire circuler le ballon de tous les côtés du terrain pour trouver le bon shooteur. »

C’est parfois Mikal Bridges, par exemple, excellent et d’une adresse folle pendant une grande partie du Game 2. Mais en dernier quart-temps, les Knicks se retrouvent avec un Karl-Anthony Towns moins prolifique et un ailier lui aussi incapable de maintenir le même niveau dans les minutes décisives.

« KAT est un très bon passeur. Je coupe depuis toujours, depuis le lycée. C’est notre deuxième année ensemble et c’est une question de rythme. On comprend tous les deux les espaces ouverts quand je me déplace », décrit l’ancien de Phoenix sur sa connexion avec l’intérieur. « Parfois, je peux ne pas voir certains espaces et, avec ses yeux, KAT va me regarder pour m’orienter. Je lui fais confiance. Il y a une grosse confiance entre nous : je sais qu’il peut faire des passes et que je peux couper très bien. »

C’est justement cette connexion qu’il faudra retrouver au plus vite. Car sans les points de Karl-Anthony Towns dans les douze dernières minutes, l’attaque des Knicks devient beaucoup plus lisible : Jalen Brunson et OG Anunoby portent tout, pendant que les Spurs peuvent resserrer l’étau dans le « money-time ».

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.