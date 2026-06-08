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Quin Snyder prolonge à Atlanta pour plusieurs saisons

Publié le 8/06/2026 à 17:15 Twitter Facebook

NBA – C’était dans les tuyaux et c’est confirmé : le coach des Hawks va rester sur le banc pendant plusieurs saisons.

Il y a dix jours, Marc Stein indiquait que Quin Snyder allait sûrement signer une prolongation de contrat avec les Hawks. Notre confrère précisait même qu’elle était « inévitable » et la suite montre qu’il ne s’était pas trompé.

En effet, Shams Charania confirme que le coach a prolongé son contrat pour plusieurs saisons à Atlanta. Lui qui était en fin de contrat en 2027 est désormais lié sur le long terme avec les Hawks, comme Onsi Saleh, récemment promu président des opérations basket.

La franchise a donc consolidé son binôme, qui aura la charge de faire progresser son nouveau et enthousiasmant noyau dur, construit après le départ de Trae Young, et qui reste encore aujourd’hui le seul groupe qui a fait tomber les Knicks dans ces playoffs 2026. Pour rappel, Les Hawks menaient 2-1 au premier tour et depuis, New York a enchaîné 13 victoires de suite !

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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