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Vers une prolongation pour Quin Snyder ?

Publié le 31/05/2026 à 10:58 Twitter Facebook

NBA – Le coach des Hawks, qui a réussi sa saison, devrait prolonger son contrat durant l’intersaison.

Après Onsi Saleh, Quin Snyder ? Ces derniers jours, les Hawks ont prolongé et promu leur GM, et d’après les informations de Marc Stein, le coach d’Atlanta pourrait également signer une prolongation de contrat prochainement. Elle serait même « inévitable ».

Il faut dire que le technicien a terminé fort la saison régulière, avec un groupe enthousiasmant malgré le départ de Trae Young. Et même en playoffs, en menant 2-1 au premier tour face aux Knicks, lui et ses joueurs ont finalement été ceux qui ont posé le plus de problèmes à New York.

Depuis, Jalen Brunson et ses coéquipiers ont gagné 11 matches de suite pour rejoindre les Finals…

Cette prolongation serait aussi la conséquence du choix des Cavaliers de confirmer Kenny Atkinson. Des rumeurs annonçaient que la franchise de Cleveland aurait voulu débaucher l’ancien coach de Donovan Mitchell à Utah, pour reformer ce duo dans l’Ohio.

Le coach des Cavaliers va rester et comme celui des Hawks sera en fin de contrat en 2027, une prolongation semble donc probable cet été, afin de poursuivre sur les belles promesses du printemps 2026 avec ce nouveau noyau dur.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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