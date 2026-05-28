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Très courtisé, le GM des Hawks prend du galon

Publié le 28/05/2026 à 7:21 Twitter Facebook

NBA – Deuxième du vote pour le trophée de Dirigeant de l’année 2026, Onsi Saleh a convaincu Atlanta de le prolonger sur le long terme, puis de le promouvoir président des opérations basket.

Onsi SalehÀ Atlanta, on mise sur la continuité. ESPN annonce ainsi qu’Onsi Saleh a d’abord été prolongé sur le long terme par les Hawks, avant d’être promu dans la foulée président des opérations basket de la franchise.

Une juste récompense pour celui qui avait récemment terminé deuxième du scrutin pour le trophée de Dirigeant de l’année 2026, Brad Stevens lui ayant été préféré par les votants. Sa cote n’avait d’ailleurs pas seulement grimpé en Géorgie, puisque les Sixers avaient tenté de le recruter afin de prendre la suite de Daryl Morey. En vain…

Arrivé à Atlanta en 2024, Onsi Saleh avait d’abord occupé le poste d’assistant GM de Landry Fields, avant d’être nommé GM en 2025. Auparavant, il avait fait ses armes chez les Spurs, puis chez les Warriors.

Une équipe sur la pente ascendante

Sous sa direction, Atlanta a ainsi retrouvé les playoffs, trois ans après sa dernière apparition. Même si l’aventure s’est arrêtée dès le premier tour face à New York, avec une élimination en six matchs après avoir mené 2-1.

Un scénario qui semblait pourtant difficile à imaginer mi-janvier, quand les Hawks n’étaient encore que 10e à l’Est. Mais la bonne fin de saison a aussi récompensé le travail d’Onsi Saleh, qui a multiplié les ajustements depuis sa prise de fonction. Outre le transfert de Trae Young contre CJ McCollum, on peut citer l’arrivée de Jonathan Kuminga, ou encore l’obtention surprise du 8e choix de la Draft 2026, en provenance des Pelicans.

Avec une base prometteuse autour de Jalen Johnson, du « MIP » Nickeil Alexander-Walker, de Dyson Daniels ou encore d’Onyeka Okongwu, alors que l’avenir de Zaccharie Risacher est beaucoup plus incertain, les Hawks veulent désormais s’appuyer sur leur grosse fin de saison régulière (19-6 après le All-Star Weekend) pour poursuivre leur percée à l’Est. Avec un nouveau gros coup de leur dirigeant à venir lors de l’intersaison ?

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Johnson 72 35:10 48.9 35.2 78.8 1.4 8.9 10.3 7.9 3.4 1.2 0.4 2.1 22.5
Nickeil Alexander-walker 78 33:22 45.9 39.9 90.2 0.7 2.8 3.4 3.7 2.1 1.3 0.5 2.2 20.8
Trae Young 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.6 1.0 0.1 2.0 19.3
Cj Mccollum 41 28:50 45.6 35.7 74.8 1.0 2.2 3.1 4.1 1.9 1.0 0.6 1.7 18.7
Kristaps Porziņģis 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 0.9 0.5 1.3 3.2 17.1
Onyeka Okongwu 74 31:02 48.0 37.6 75.7 1.9 5.7 7.6 3.1 1.7 1.1 1.1 3.3 15.2
Jonathan Kuminga 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.3 0.9 0.3 1.4 12.3
Dyson Daniels 76 33:09 51.7 18.8 61.5 2.4 4.4 6.8 5.9 1.8 2.0 0.4 2.2 11.9
Keshon Gilbert 1 26:00 50.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 9.0 2.0 1.0 0.0 2.0 11.0
Zaccharie Risacher 67 22:26 45.5 36.8 64.4 1.1 2.8 3.8 1.1 0.9 0.9 0.5 2.2 9.6
Corey Kispert 39 18:12 45.5 35.4 81.0 0.5 1.7 2.3 1.5 0.8 0.2 0.2 1.0 9.2
Jock Landale 23 19:23 51.6 39.1 54.1 1.8 2.3 4.1 1.7 0.6 0.4 0.6 2.1 9.1
Vít Krejčí 46 22:21 46.4 42.3 75.0 0.4 1.7 2.1 1.5 0.7 0.8 0.3 2.3 9.0
Luke Kennard 46 20:31 53.8 49.7 91.4 0.4 1.7 2.2 2.1 0.7 0.7 0.1 1.2 7.9
Asa Newell 44 11:22 53.8 38.7 55.2 1.0 1.2 2.2 0.6 0.5 0.4 0.3 1.5 5.2
Buddy Hield 7 7:17 48.1 41.2 100.0 0.1 1.0 1.1 0.7 0.9 0.3 0.0 0.1 5.1
Mouhamed Gueye 77 15:19 45.2 30.8 64.5 1.2 2.4 3.6 0.9 0.4 0.8 0.5 1.6 4.4
Gabe Vincent 24 13:20 36.0 30.0 83.3 0.4 0.7 1.1 1.6 0.6 0.5 0.1 1.1 3.9
Tony Bradley 3 11:20 45.5 50.0 0 1.3 1.7 3.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.7 3.7
Keaton Wallace 53 10:07 39.8 37.3 66.7 0.1 1.0 1.1 1.8 0.5 0.5 0.1 0.9 3.5
Rayj Dennis 3 11:20 36.4 28.6 0 0.0 1.0 1.0 2.3 0.7 0.3 0.0 1.7 3.3
Christian Koloko 14 11:09 43.6 12.5 81.8 0.9 1.7 2.6 0.6 0.6 0.3 0.7 1.9 3.1
Caleb Houstan 18 4:10 53.8 52.4 100.0 0.3 0.3 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.6 2.3
Jacob Toppin 5 3:24 66.7 0 0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 1.6
N'faly Dante 4 3:45 25.0 0 100.0 0.8 1.0 1.8 0.0 0.3 0.5 0.0 0.3 0.8

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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