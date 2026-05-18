Les Sixers vont-ils tenter de piquer le GM des Hawks ?

Les Sixers ont tranché. Ils ont décidé de sauver la tête de Nick Nurse sur le banc mais pas celle de Daryl Morey dans les bureaux. Le président des opérations basket viré, il faut lui trouver un remplaçant et c’est la mission de Bob Myers, ancien architecte de la dynastie des Warriors et actuel président de la société qui gère les actifs sportifs de Josh Harris et David Blitzer, les propriétaires de la franchise.

D’après les informations de Marc Stein, Bob Myers veut aller chercher Onsi Saleh, le GM des Hawks depuis le printemps 2025. Les deux hommes se connaissent d’ailleurs bien, ayant travaillé ensemble en 2022/23 à Golden State.

De plus, le GM d’Atlanta sort d’une saison réussie, symbolisée par sa deuxième place au trophée de dirigeant de l’année. C’est lui qui a pris la décision de tourner la page Trae Young et de le transférer. La suite lui a donné raison puisque les Hawks ont réussi une très bonne deuxième partie de saison, en pratiquant un basket offensif et rythmé, se qualifiant directement pour le premier tour des playoffs contre New York. Ils ont même mené 2-1 dans cette série avant de s’incliner finalement 4-2. Le noyau dur de l’équipe est jeune et très prometteur et les Hawks veulent lui donner une chance de grandir.

Tim Connelly également ciblé ?

Le débaucher s’annonce donc complexe surtout que, comme il est sous contrat, les Sixers devront obtenir l’autorisation des Hawks pour lui parler. Même problème avec un autre candidat évoqué par Marc Stein : Tim Connelly. Un temps dans le viseur des Mavericks, qui ont recruté Masai Ujiri, le président des Wolves reste une référence dans son domaine. Mais là encore, il est sous contrat jusqu’en 2027 et sans le feu vert de Minnesota, impossible de lui parler.

Enfin, d’autres noms sont évoqués par notre confrère, même si ce sont des pistes moins prioritaires. La question de Jameer Nelson se pose. L’ancien joueur du Magic est assistant GM et peut espérer une promotion dans les prochaines semaines. De là à l’imaginer GM des Sixers cet été ? C’est assez improbable pour l’instant.

On parle aussi de Neil Olshey, ancien dirigeant de Portland entre 2012 et 2021 et désormais consultant des Sixers, ou de Vince Rozman, ancien de la maison, qui fut recruté par le Thunder en 2022 et demeure à Oklahoma City depuis.