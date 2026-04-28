Executive of the Year 2026 | Un nouveau trophée pour Brad Stevens

Suite de la distribution des récompenses individuelles et, cette fois-ci, c’est le vainqueur de « l’Executive of the Year 2026 » qui est annoncé par la NBA.

Il s’agit en l’occurrence de Brad Stevens, récompensé pour la deuxième fois de sa carrière après 2024, et qui devient au passage le 12e dirigeant à être décoré à plusieurs reprises. Comme Jerry Colangelo (4), Bob Bass (2), RC Buford (2), Bryan Colangelo (2), Wayne Embry (2), Bob Ferry (2), Stan Kasten (2), Jerry Krause (2), Bob Myers (2), Geoff Petrie (2) et Jerry West (2).

Désigné par ses pairs, le président de Boston n’a clairement pas volé sa victoire, puisque la franchise du Massachusetts est restée dans les meilleures équipes du pays, malgré l’absence de Jayson Tatum pendant six mois et sa profonde restructuration d’effectif amorcée l’été dernier (exit Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Al Horford ou encore Luke Kornet).

Deuxièmes de la conférence Est (56 victoires – 26 défaites), les Celtics font aujourd’hui toujours partie des prétendants au titre, alors que les observateurs leur promettaient une « année de transition ». Il y a d’ailleurs de fortes chances pour que Joe Mazzulla soit aussi récompensé prochainement, alors que Jaylen Brown va également recevoir des voix pour le MVP tout en apparaissant dans l’un des trois meilleurs cinq de la saison.

C’est donc une mission accomplie pour Brad Stevens, qui assurait il y a un an que Boston resterait parmi les cadors de la ligue. Préféré à Trajan Langdon, Onsi Saleh, Jeff Peterson ou encore Sam Presti, il succède justement à Sam Presti et continue de s’affirmer comme l’un des meilleurs dirigeants de NBA. D’où la volonté des Mavericks de le détourner du Massachusetts…