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Executive of the Year 2026 | Un nouveau trophée pour Brad Stevens

Publié le 28/04/2026 à 19:17 Twitter Facebook

Le trophée de Dirigeant de l’année 2026 atterrit dans les mains de Brad Stevens, qui est parvenu à garder les Celtics parmi les meilleures équipes de la ligue, lors de leur prétendue « saison de transition ».

Suite de la distribution des récompenses individuelles et, cette fois-ci, c’est le vainqueur de « l’Executive of the Year 2026 » qui est annoncé par la NBA.

Il s’agit en l’occurrence de Brad Stevens, récompensé pour la deuxième fois de sa carrière après 2024, et qui devient au passage le 12e dirigeant à être décoré à plusieurs reprises. Comme Jerry Colangelo (4), Bob Bass (2), RC Buford (2), Bryan Colangelo (2), Wayne Embry (2), Bob Ferry (2), Stan Kasten (2), Jerry Krause (2), Bob Myers (2), Geoff Petrie (2) et Jerry West (2).

Désigné par ses pairs, le président de Boston n’a clairement pas volé sa victoire, puisque la franchise du Massachusetts est restée dans les meilleures équipes du pays, malgré l’absence de Jayson Tatum pendant six mois et sa profonde restructuration d’effectif amorcée l’été dernier (exit Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Al Horford ou encore Luke Kornet).

Deuxièmes de la conférence Est (56 victoires – 26 défaites), les Celtics font aujourd’hui toujours partie des prétendants au titre, alors que les observateurs leur promettaient une « année de transition ». Il y a d’ailleurs de fortes chances pour que Joe Mazzulla soit aussi récompensé prochainement, alors que Jaylen Brown va également recevoir des voix pour le MVP tout en apparaissant dans l’un des trois meilleurs cinq de la saison.

C’est donc une mission accomplie pour Brad Stevens, qui assurait il y a un an que Boston resterait parmi les cadors de la ligue. Préféré à Trajan Langdon, Onsi Saleh, Jeff Peterson ou encore Sam Presti, il succède justement à Sam Presti et continue de s’affirmer comme l’un des meilleurs dirigeants de NBA. D’où la volonté des Mavericks de le détourner du Massachusetts

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jaylen Brown 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 3.6 1.0 0.4 2.7 28.7
Jayson Tatum 16 32:38 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 2.4 1.4 0.2 1.6 21.8
Payton Pritchard 79 32:21 46.4 37.7 89.0 0.9 3.1 3.9 5.2 1.4 0.7 0.1 1.5 17.0
Derrick White 77 34:05 39.4 32.7 90.2 1.1 3.3 4.4 5.4 1.7 1.1 1.3 1.5 16.5
Anfernee Simons 49 24:32 44.0 39.5 88.9 0.5 1.9 2.4 2.4 1.1 0.6 0.1 1.7 14.2
Neemias Queta 76 25:21 65.3 12.5 70.3 3.0 5.3 8.4 1.7 1.0 0.8 1.3 2.8 10.2
Nikola Vučević 16 21:08 43.9 34.0 78.9 1.6 5.1 6.6 2.0 1.0 0.4 0.6 1.9 9.7
Sam Hauser 78 24:48 41.9 39.3 85.0 0.7 3.1 3.8 1.5 0.4 0.5 0.3 1.4 9.2
Luka Garza 69 16:12 57.7 43.3 76.9 2.3 1.8 4.1 1.0 0.7 0.4 0.4 2.3 8.1
Josh Minott 33 15:56 50.7 44.2 76.9 1.2 2.4 3.6 1.0 0.6 0.7 0.4 1.5 5.8
Baylor Scheierman 77 18:34 45.3 39.9 90.3 0.7 2.8 3.5 1.5 0.6 0.5 0.1 1.4 5.5
Jordan Walsh 68 17:49 50.9 38.4 77.2 1.3 2.8 4.0 0.8 0.5 0.7 0.5 2.0 5.4
Ron Harper Jr. 29 10:58 41.8 35.0 75.0 0.5 1.1 1.7 0.8 0.3 0.3 0.3 0.7 4.2
Hugo González 74 14:39 47.6 36.2 50.0 0.8 2.5 3.3 0.5 0.5 0.6 0.3 1.7 3.9
Charles Bassey 5 3:24 85.7 0 50.0 0.8 0.4 1.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.6 2.8
John Tonje 6 7:00 28.6 30.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 2.5
Chris Boucher 9 10:27 32.0 13.3 75.0 0.2 1.8 2.0 0.3 0.1 0.6 0.8 1.9 2.3
Xavier Tillman 14 7:56 45.2 20.0 0 0.7 1.1 1.8 0.4 0.4 0.4 0.1 0.6 2.2
Dalano Banton 4 13:00 12.5 0.0 100.0 0.3 0.8 1.0 2.3 1.8 0.3 1.3 0.8 1.5
Amari Williams 22 6:38 50.0 0 71.4 0.4 1.4 1.8 0.5 0.5 0.1 0.5 0.9 1.4
Max Shulga 11 3:16 25.0 25.0 100.0 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.0 0.9 0.6

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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