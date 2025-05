Brad Stevens assure que les Celtics gardent les yeux rivés sur le titre

C’est l’une des grandes interrogations de l’intersaison à venir : quelle direction prendront les Celtics, toujours champions en titre mais tout juste éliminés en demi-finale de conférence et désormais orphelins de Jayson Tatum pour de longs mois.

Car la blessure au tendon d’Achille de l’ailier pourrait entraîner de nombreux changements à Boston, ce dont le président de la franchise est conscient, mieux que personne…

« Je sais qu’il va y avoir beaucoup de questions sur notre avenir… » a-t-il admis, lors de la conférence de presse de fin de saison des C’s. « Mais, au final, je pense que tout va se décider en fonction de ce qui nous a toujours motivés, à savoir : ‘Comment faire pour se retrouver dans la course au titre de la meilleure manière qui soit ?’. Mais je pense aussi que les choses deviendront plus claires quand nous aurons pris un peu plus de recul [sur la situation], que nous aurons un peu plus dormi que ces trois derniers jours. »

L’argent ou la compétitivité ?

Les Celtics ne se précipiteront donc pas avant de prendre des décisions, alors que les avenirs de Kristaps Porzingis, Jrue Holiday ou encore Al Horford pourraient tous être remis en question. Idem pour celui de Jaylen Brown, pourtant sacré MVP des Finals en 2024, mais handicapé par son genou en cette fin de saison.

Dans le rouge financièrement, avec une masse salariale prévisionnelle d’environ 225 millions de dollars la saison prochaine, à laquelle il faudra ajouter près de 280 millions de dollars de « luxury tax », Boston a un nouveau propriétaire qui pourrait décider de ne pas payer une facture record de plus de 500 millions de dollars (!) pour garder ce groupe intact…

Sauf que Brad Stevens a tenu à rassurer les fans : l’équipe continuera de viser l’élite de la ligue, saison après saison.

« L’objectif final est d’être un candidat au titre, non ? » a-t-il demandé aux journalistes. « Donc il faut faire ce qu’il y a de mieux pour se donner la meilleure chance d’y arriver quand vous en avez la possibilité. Et il faut déterminer chaque année si c’est réalisable, en s’assurant que nos décisions vont dans ce sens. »

« La réalité, c’est que l’on a foiré nos deux premiers matchs »

Mais pour en revenir à cette saison, les Celtics pourront regretter leur élimination précoce contre les Knicks, alors qu’ils ont lâché le Game 1 et le Game 2 à domicile, malgré une avance de 20 points dans ces deux matchs…

« La réalité, c’est que l’on a foiré nos deux premiers matchs et c’est la raison pour laquelle on s’est retrouvés dans une situation délicate » a résumé Brad Stevens. « Ce n’est la faute de personne en particulier, ce n’est pas de la malveillance, ni une mauvaise décision, ni de la malchance. On avait l’opportunité de gagner nos deux premiers matchs à domicile et on s’est tirés une balle dans le pied. »

Après ce 0-2, et malgré un sursaut d’orgueil dans le Game 3, Boston a lâché le Game 4 à New York en perdant Jayson Tatum, sans manquer de réagir dans le Game 5 mais rendant finalement les armes dans le Game 6, sur une ultime fessée.

Désormais, l’avenir semble ainsi flou dans le Massachusetts et on peut légitimement se demander si les C’s sauront tenir le coup en l’absence de Jayson Tatum, avec un Jaylen Brown vraisemblablement appelé à occuper le rôle de « franchise player » pour le groupe de Joe Mazzulla.

« Ces gars-là constituent le noyau du projet depuis un moment… » a rappelé Brad Stevens pour conclure sa conférence de presse. « Il n’y aucun doute là-dessus. Ils ont accompli tellement de choses et méritent assurément toutes leurs distinctions, toute la reconnaissance et tous les compliments qu’ils reçoivent. Ils représentent une part importante de ce qui nous permet d’être la meilleure version de nous-mêmes. »