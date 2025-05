Al Horford n’est pas encore prêt à parler de son avenir

Les derniers jours ont été intenses pour Al Horford et les Celtics. En quelques jours, ils ont perdu quatre matches contre New York, Jayson Tatum et finalement leur titre. Alors même que, pendant une partie de la série, les champions en titre semblaient au-dessus de leur adversaire. « J’ai la sensation qu’on était la meilleure équipe mais ils trouvé une façon de nous battre », résume l’intérieur.

Lui qui aura très prochainement 39 ans (le 3 juin) va désormais se poser la question de la suite de sa carrière puisqu’il est libre cet été. Pour l’instant, c’est encore flou.

« Je vais prendre du temps avec ma femme et mes enfants pour cela », annonce-t-il. « Cela ne fait même pas 24 heures que la saison est finie donc il y a encore beaucoup à digérer après cette dernière soirée. Tout est encore frais pour moi. Je vais penser à toutes ces choses dans les prochaines semaines. »

Quand Al Horford parle de « toutes ces choses », il évoque aussi l’absence à venir de Jayson Tatum, qui s’est rompu le tendon d’Achille dans le Game 4. Déjà opéré, le leader de Boston pourrait manquer toute la saison 2025/26. Cela change énormément le visage des Celtics, mais peut-être pas autant que les mouvements à venir.

Car rappelons-le, la franchise de Boston, qui est de surcroit en cours de rachat, possède une masse salariale absolument énorme. Si l’absence de l’ailier All-Star diminue son potentiel sportif, ce serait pourquoi pas une fenêtre pour diminuer aussi les finances et éviter d’être dans le rouge. Dès lors, il faudra faire des choix et pas sûr que l’intérieur de bientôt 39 ans soit conservé.

« On ne peut pas remplacer Al Horford », insiste Payton Pritchard. « J’espère qu’on va pouvoir trouver un accord avec lui car sa présence dans le vestiaire est cruciale. Et sur le terrain aussi, avec les jeunes, pour voir à quoi ressemble un professionel. C’est un leader et on a clairement besoin de lui. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ☆ ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ☆ ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ☆ ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ☆ ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 ☆ BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 28 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.8 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.