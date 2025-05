Jaylen Brown a terminé la saison avec un ménisque déchiré

Décidément, entre la rupture du tendon d’Achille de Jayson Tatum, la maladie de Kristaps Porzingis ou les pépins aux ischio-jambiers de Jrue Holiday, les Celtics n’étaient pas vernis par les blessures en cette fin de saison. D’autant que ESPN rappelle que Jaylen Brown n’était pas non plus à 100%, composant depuis plusieurs semaines avec une gêne au genou droit.

Et pas n’importe laquelle, nos confrères révélant que le MVP des Finals 2024 jouait tout simplement avec… une rupture partielle de son ménisque. Il lui faudra maintenant déterminer, avec les médecins, s’il doit passer ou non par la case opération ou si une longue période de repos suffira pour qu’il se rétablisse.

On se rappelle que, le mois dernier, Jaylen Brown avait reçu des injections afin de calmer ses douleurs au genou droit, qui lui avaient valu de manquer une dizaine de matchs entre les mois de février et avril. Malgré cela, il était parvenu à tenir sa place en playoffs, y affichant des statistiques (22.3 points, 7.2 rebonds et 3.7 passes) dans la lignée de sa saison régulière (22.2 points, 5.8 rebonds et 4.5 passes).

« Je ne cherche pas d’excuses, mais c’est difficile de sortir de cette manière » avait réagi l’ailier All-Star, juste après l’élimination de Boston contre New York. « Je suis néanmoins fier de notre groupe et de la façon dont on a terminé la saison et dont j’ai aussi terminé la mienne, en persévérant malgré les problèmes physiques auxquels je devais faire face. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.