Le flou recommence autour de Kristaps Porzingis

Décidément, les pépins n’en finissent plus d’embêter les Celtics sur ce début de campagne de playoffs. Après avoir dû composer sans Jrue Holiday (ischio-jambiers) pendant trois matchs et Jayson Tatum (poignet) pendant un match lors de la série précédente, sans oublier que Jaylen Brown devait gérer des soucis au genou, voilà que c’est maintenant Kristaps Porzingis qui a fait défaut.

Alors que Boston enregistrait le retour de Jrue Holiday et se présentait ainsi au complet avant d’affronter les Knicks, ce sont KP et Sam Hauser, touché à la cheville, qui ont dû quitter leurs coéquipiers coup sur coup.

Joe Mazzulla l’espère pour le Game 2

S’agissant de l’intérieur letton, c’est le flou qui règne, ce dernier ayant disputé 13 minutes avant de rentrer aux vestiaires (0 point à 0/4 au tir, 4 rebonds, 1 passe décisive).

Officiellement, Kristaps Porzingis a joué « malade », ce qui renvoie à son indisponibilité du mois de mars, lorsqu’il a raté huit matchs à cause d’une maladie que le staff à eu du mal à cerner, une « infection virale non identifiée ». Souffre-t-il de la même chose ou est-ce un nouveau problème ? Le mystère reste entier.

« Je ne l’ai pas encore vu. On va devoir vérifier ce qu’il a, mais c’est clair que son absence a eu un impact sur le jeu, avec ses qualités tant en défense qu’en attaque. Ça a changé certains paramètres, les choses qu’on aurait pu être en mesure de faire en termes de « match-ups » et de systèmes », a regretté Joe Mazzulla. « On l’a senti, mais ce n’est pas une excuse. On a eu un paquet d’opportunités de le faire. On espère qu’il sera prêt pour le Game 2 ».

Et si Boston l’avait eu jusqu’au bout…

Son absence n’est effectivement pas une « excuse », dans la mesure où Boston a su jouer et bien jouer sans lui, en se construisant une avance de 20 points en milieu de troisième quart-temps. Mais lorsque New York est revenu, sa capacité de dissuasion (et de finition) près du cercle aurait pu changer la donne, comme sur les drives féroces d’OG Anunoby ou la claquette de Karl-Anthony Towns qui a scellé le sort du match en prolongation.

« KP est important pour nous. Il est tellement polyvalent, c’est quelqu’un qui peut jouer dans la raquette ou étirer le terrain. Il protège aussi la peinture, près du cercle, il peut contrer. Clairement, il nous manque, mais on garde la même mentalité, c’est au joueur qui suit de le remplacer. Jusqu’à ce qu’on en sache plus sur son cas, on doit garder ce même état d’esprit », a pour sa part déclaré Jrue Holiday.

Le suspense demeure pour le Game 2 et la suite de la série, alors que KP était présenté comme le potentiel « facteur X » de cette demi-finale de conférence, d’autant plus face à la franchise qui l’a lancé en NBA.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 29 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.