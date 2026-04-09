Zaccharie Risacher a passé son anniversaire au bout du banc

Depuis mercredi, Zaccharie Risacher est considéré comme «majeur» aux Etats-Unis puisque l’ancien numéro 1 de la Draft a fêté son 21e anniversaire. Mais on imagine que le Français n’avait pas à coeur de souffler ses bougies avec ses coéquipiers puisqu’il n’est pas entré en jeu face aux Cavaliers.

Risacher n’est pas blessé, mais après avoir été sorti du cinq de départ, le voilà carrément exclu de la rotation ! Depuis 15 jours, son jeu s’était considérablement réduit, et après n’avoir disputé que 7 minutes face aux Knicks, il a eu droit à son premier DNP (Did Not Play) en carrière.

En conférence de presse, Quin Snyder n’a pas évoqué ce choix, mais il avait déjà évoqué le sort du Français après la défaite face aux Knicks.

Une grosse concurrence sur les extérieurs

« Vu le contexte, Zach fait tout ce qu’on lui demande… », avait déclaré Snyder. « On n’a qu’un nombre limité de joueurs qu’on peut réellement faire entrer en jeu, et dans certaines situations, on donne plus de minutes à Nickeil (Alexander-Walker), Dyson (Daniels) et forcément, certains temps de jeu se retrouvent “compressés”. JK (Kuminga) joue aussi un peu plus, donc ces minutes doivent bien venir de quelque part. Donc ce n’est pas une question liée à un seul joueur. C’est simplement le jeu… Je pense qu’on a dépassé le stade où on analyse individuellement qui devrait jouer plus ou moins. Les joueurs qui sont sur le terrain la majorité du temps, ce sont Dyson, Nickeil, JJ (Jalen Johnson), et Zach en pâtit un peu.»

Il en pâtit même beaucoup, et Risacher est surtout victime de la montée en puissance de Kuminga, qui a joué 30 minutes cette nuit. «Il retrouve progressivement la forme et se sent de plus en plus à l’aise dans ce qu’on met en place» apprécie ainsi Snyder. «J’ai trouvé qu’il avait fait de l’excellent travail sur le porteur de balle. Et offensivement, il a su attaquer le cercle, ce qui est très important pour tout le groupe. Après, une fois dans la raquette, on doit prendre de meilleures décisions. Mais dans son cas, il a bien attaqué et créé des actions positives.»