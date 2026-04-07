Une défaite et des apprentissages pour les Hawks

À trois minutes de la fin de la rencontre face aux Knicks, Nickeil Alexander-Walker décoche une flèche primée qui donne cinq points d’avance aux Hawks. Loin de rendre les armes, New York répond par l’intermédiaire de Jalen Brunson qui égalise.

Les deux équipes s’échangent les coups jusqu’aux dernières secondes. OG Anunoby donne quatre points d’avance à « Big Apple » alors qu’il reste six secondes à jouer. Quin Snyder prend un temps-mort et sur la remise en jeu, Josh Hart et Mikal Bridges prennent à deux Onyeka Okongwu, ce qui laisse CJ McCollum ouvert à 3-points.

Revenus à un point, les Hawks sont contraints d’envoyer Jalen Brunson tirer deux lancers-francs, mais le meneur ne tremble pas et redonne trois longueurs d’avance aux Knicks.

Il ne reste qu’1.2 seconde à jouer et CJ McCollum envoie une prière du milieu de terrain qui rentre, faisant exploser la State Farm Arena. Sauf qu’au ralenti, le corps arbitral s’aperçoit que le ballon n’a pas totalement quitté les mains de l’ancien Blazer lorsque le buzzer final a retenti. Résultat : Atlanta n’arrachera pas la prolongation et s’incline 108-105.

« Je pensais l’avoir envoyé à temps », assure CJ McCollum. « J’ai vite tiré et j’avais un bon angle. J’ai simplement essayé de lui donner assez de force pour rentrer, mais le ralenti en a décidé autrement. »

Une série de tests avant les playoffs

Malgré la défaite, les Hawks ne nourrissent que peu de regrets. Pour les hommes de Quin Snyder, l’essentiel est ailleurs : engranger de l’expérience pour préparer les playoffs.

Si la fin de match n’a pas basculé en faveur d’Atlanta, les coéquipiers de Zaccharie Risacher ont montré de belles choses tout au long de la rencontre en répondant à toutes les offensives new-yorkaises.

« Il s’agit d’une leçon et c’est une bonne chose d’avoir été mis à l’épreuve juste avant les playoffs », avoue Nickeil Alexander-Walker qui a failli ramener la victoire du haut de ses 36 points. « C’est une bonne équipe et nous savons à quel point nous devons être meilleurs. Nous connaissons leurs points forts, ils connaissent les nôtres. Maintenant toute la question est de savoir comment nous allons pouvoir nous ajuster si nous les croisons à nouveau. »

Avant la fin de la régulière, les Hawks vont avoir d’autres occasions de se tester. Les hommes de Quin Snyder s’apprêtent à jouer une double confrontation face aux Cavaliers avant de finir la saison avec un duel face au Heat. Trois matchs qui seront importants pour la franchise de Georgie. Pour le moment, les Hawks (45v-34d) sont cinquièmes de l’Est et s’ils devraient terminer dans le top 6, tout est encore possible mathématiquement et trois défaites pourraient les mettre en fâcheuse posture.

« C’est l’heure des playoffs et tout le monde se prépare pour cela », souligne Jalen Johnson. « En ce qui concerne notre exécution dans les cinq dernières minutes, si on se concentre là-dessus, on se met dans de meilleures dispositions. Ce soir, nous avons fait beaucoup de bonnes choses que nous pouvons garder. »