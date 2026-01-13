Le GM des Hawks explique son choix de se séparer de Trae Young

Quelques jours après le départ de Trae Young pour Washington, Onsi Saleh s’est exprimé pour la première fois devant la presse, au sujet de sa décision la plus marquante prise depuis sa nomination au poste de General Manager des Hawks, en avril.

L’occasion pour le successeur de Landry Fields d’expliquer qu’il n’hésitera pas à se montrer actif sur le marché, s’il estime que cela rendra Atlanta meilleur.

« Si des échanges peuvent être faits, alors pourquoi attendre ? Voilà ma philosophie » rappelle-t-il. « Si quelque chose nous plaît et fait sens pour nous, nous allons le faire. Nous faisons juste ce qu’il y a de mieux pour notre organisation. Et, vous savez, je ne suis pas vraiment du genre à patienter pour ce genre de choses. »

Un transfert sensé pour les Hawks

Si Onsi Saleh « souhaite le meilleur » à Trae Young, « le visage de la franchise pendant très longtemps », il assure également que les Hawks sortent renforcés de ce transfert, tant financièrement que sportivement.

« Cet échange nous plaît et, d’après nous, ce que nous avons fait est quelque chose qui nous aidera vraiment, maintenant et plus tard » ajoute le dirigeant, qui aurait pu perdre son meneur All-Star sans contrepartie dans quelques mois. « Les joueurs que nous récupérons sont, je pense, d’excellentes recrues qui font sens pour nous, elles nous permettent de gagner en profondeur. Je pense que vous en avez eu un petit aperçu [face aux Warriors]. »

En échange de Trae Young, CJ McCollum et Corey Kispert ont donc débarqué à Atlanta. Si le second est sous contrat garanti jusqu’en 2028, le premier testera en revanche le marché cet été. Un dossier qu’il faudra donc gérer intelligemment.

« Nous verrons comment tout ça évoluera au fil de la saison, mais CJ est quelqu’un qui, je pense, pourrait s’intégrer ici sur le long terme. Je suis vraiment, vraiment ravi de l’avoir parmi nous, mais je ne peux pas vraiment parler des discussions sur une prolongation de contrat ou sur des négociations » déclare Onsi Saleh.

Une blessure riche en enseignements

Onsi Saleh ne cache pas non plus que le niveau de jeu affiché par les Hawks en l’absence de Trae Young a accéléré les choses dans son esprit.

« Nous en avons beaucoup appris sur notre équipe cette saison » concède-t-il ainsi, en référence à cette période entre novembre et décembre. « En observant notre groupe, l’évolution des gars sur le terrain et le processus de rajeunissement que nous avons entamé… […] C’était juste la bonne décision pour nous. »

Et de détailler un peu plus, ensuite : « Le jeu de Jalen [Johnson] a tellement évolué, il fait des choses incroyables sur le terrain. Plus important encore, je trouve qu’il rend ses coéquipiers meilleurs. Et c’est ainsi que nous voyons les choses, à mesure que le groupe grandit. C’est le collectif qui prime, pas un seul joueur. C’est Jalen, c’est Dyson [Daniels], c’est Onyeka [Okongwu], c’est Zaccharie [Risacher], c’est Nickeil [Alexander-Walker]… Nous avons Nickeil et Jalen, qui ont franchi des caps phénoménaux et, quand Dyson a le ballon en main, nous avons vu ce même bond en avant. Donc, encore une fois, tout repose sur ce que nous observons et sur la façon dont ça s’intègre à l’ensemble du groupe, plutôt qu’à une seule personne. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.